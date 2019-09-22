Любите кофе? Компания ищет человека, готового его пить каждый день за 60 тыс.

Если каждое утро вы проводите в очереди за стаканом латте или американо, эта новость придётся вам по вкусу.

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Для многих это "топливо", без которого не может начаться ни один рабочий процесс. Вполне возможно, вы тоже причислите себя к таким людям. У компании business.org, которая помогает малому бизнесу, есть отличное предложение.

Любителям кофеина они дают возможность в течение месяца пить сколько угодно кофе и получить за это тысячу долларов (64 тыс. руб.). Но не всё так просто. Никаких старбаксов и кофешопов. Кандидат должен "отказаться от корпоративных кофе-баров на целый месяц и вместо этого часто посещать местные кофейни", — сообщает business.org .

82% провалившихся предприятий терпят неудачу именно из-за проблем с денежным потоком. Но что если у них будет больше клиентов, которые будут приносить больше денег? Мы хотим, чтобы люди посещали местные заведения, и начинаем с кофеен business.org

Каждому, кто примет участие в программе, в течение месяца нужно будет посетить минимум восемь местных кофеен, фотографировать свои напитки и писать о них краткие отзывы. Кроме того, о каждом походе в новое заведение нужно рассказывать своим читателям в социальных сетях.

Преимущества такой работы очевидны: пьёте столько кофе, сколько захотите. График работы — свободнее некуда, есть возможность стать кофейным блогером.

Да и при приёме в программу не будет никаких сложных тестов. Разве что один вопрос: "Кофе любите?"

Единственное кафе, фото которого не будут бесить в "Инстаграме". Убедитесь сами