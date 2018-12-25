Ударил кота — грозит статья. Как будет работать закон о домашних животных

Парламент наконец-то принял закон "Об ответственном обращении с животными". С момента его внесения в Госдуму прошло семь лет. Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость.

Контактные зоопарки закроют Содержание и использование животных потребует лицензирования с 1 января 2022 года. Это коснётся различных котокафе и дельфинариев. Фото: © Агентство "Москва" Цирки накажут за жестокое обращение с животными Если будет доказано, что животных истязали или применяли к ним медикаменты. Также цирки обяжут содержать животных до старости. Фото: © Агентство "Москва" Тигры, обезьяны и другие экзотические звери переедут из квартир Закон запретит покупать новых экзотических животных с 1 января 2020 года. Но тех, кто уже живёт в квартирах, выселять не будут. Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков Собак опасных пород запретят выгуливать без поводка и намордника. Это: Питбультерьер, южноафриканский бурбуль, карельская медвежья лайка, анатолийский карабаш, стаффордшир-терьер и кавказская овчарка. Фото: © Pixabay Отлов собак возьмут под контроль Процесс ловли обяжут снимать на видеокамеру. Всех чипированных собак запретят трогать. Также запретят усыплять собак в приютах. Фото: © РИА Новости/Сергей Ермохин Каждый сможет получить удостоверение общественного инспектора по защите животных Эту должность вводят в помощь работникам ветеринарного надзора. Добровольный помощник сможет выявлять нарушения и спасать зверей. Фото: © mil.ru За жестокое обращение с животными хозяев могут оштрафовать и даже посадить Закон запрещает выгонять любимца на улицу, жестоко обращаться. Обязывает убирать за ним. А выгуливать — лишь в разрешённых местах. Фото: © Max Pixel Сейчас лишь 27% питомцев в России прививают и регулярно обследуют Это исследования компании "Инвитро". Каждый третий питомец никогда не был у ветеринара. Большинство питомцев не чипированы. Фото: © L!FE/Дмитрий Киселев Закон очень важен для защитников животных. Но к нему ещё много вопросов Не ясна мера наказания за многие преступления. Непонятно, как следить за соблюдением закона. Эти вопросы депутаты обсудят весной. Фото: © Pixabay