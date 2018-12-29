Девушка потеряла кошку 14 лет назад, но оказалось, всё это время она была рядом

Бьянка Заммит из пригорода Сиднея, Австралия, была ещё ребенком, когда её любимая кошка Рози пропала из дома. Теперь, спустя много лет, девушка получила самый необычный рождественский подарок.

Как это часто бывает, после пропажи питомца хорошие хозяева ещё долго пытаются его найти. И маленькая Бьянка тоже ждала, что снова сможет подержать любимого котёнка на руках. Но шло время, и ждать становилось бессмысленно. Но у этой истории оказался счастливый финал.

Когда я была поменьше, я всегда надеялась, что она вернётся. Бьянка Заммит, хозяйка

Чудесное воссоединение питомицы и хозяйки произошло после того, как кошка оказалась в приюте для животных и сотрудникам удалось отсканировать её чип. Тогда и выяснилась вся правда. Всё это время Рози жила неподалеку, всего через несколько улиц. И когда её новый владелец умер, его родственники решили её отдать. В приюте установили, кому на самом деле принадлежит животное, и позвонили Бьянке, которая оказалась очень рада наконец увидеть свою любимицу спустя 14 лет.

Просто невероятно, что она нашлась... В последний раз я держала её, когда она была ещё котёнком! Бьянка Заммит, хозяйка

По словам сотрудников приюта, Рози могла бы намного быстрее вернуться к хозяйке, если бы человек, который её нашел, отвез её к ветеринару, где сразу отсканировали бы чип.