Девушка потеряла кошку 14 лет назад, но оказалось, всё это время она была рядом

Как это часто бывает, после пропажи питомца хорошие хозяева ещё долго пытаются его найти. И маленькая Бьянка тоже ждала, что снова сможет подержать любимого котёнка на руках. Но шло время, и ждать становилось бессмысленно. Но у этой истории оказался счастливый финал.
Когда я была поменьше, я всегда надеялась, что она вернётся.
Бьянка Заммит, хозяйка
Чудесное воссоединение питомицы и хозяйки произошло после того, как кошка оказалась в приюте для животных и сотрудникам удалось отсканировать её чип. Тогда и выяснилась вся правда. Всё это время Рози жила неподалеку, всего через несколько улиц. И когда её новый владелец умер, его родственники решили её отдать. В приюте установили, кому на самом деле принадлежит животное, и позвонили Бьянке, которая оказалась очень рада наконец увидеть свою любимицу спустя 14 лет.
Просто невероятно, что она нашлась... В последний раз я держала её, когда она была ещё котёнком!
Бьянка Заммит, хозяйка
По словам сотрудников приюта, Рози могла бы намного быстрее вернуться к хозяйке, если бы человек, который её нашел, отвез её к ветеринару, где сразу отсканировали бы чип.
- Популярные
- По времени