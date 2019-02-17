Кот выбрал странный способ напакостить соседям, и в итоге его поймали с поличным

Обычные коты приносят домой мышей или птиц, но только не Макс. Он охотится за новостями и свежими сплетнями.

Всем известно, что воровать нехорошо, но иногда бывают исключения, например когда вор слишком мил и пушист. Сколько раз мы прощали украденные с тарелки котлеты, внезапно исчезнувшую с бутерброда колбасу или слишком рано опустевшую банку сметаны? А в этом случае даже жаловаться не на что, ведь котик-добытчик всё несёт в дом, заботясь о своей семье.

Джейд Джефферис, владелица 10-летнего пушистого рецидивиста из Уэйниоматы, Новая Зеландия, поделилась своей историей на портале Bored Panda. Сперва Джейд очень удивилась, когда начала находить на своём пороге газеты, ведь она ни на что не подписывалась и никаких разносчиков возле дома не видела. Но подозрения начали закрадываться, когда на газете Джейд обнаружила мелкие дырочки, похожие на следы от зубов.

Это происходило не раз и не два, и вот однажды днём Джейд подозвал к окну её сын. Наконец все подозрения подтвердились — Макс нёс с соседской территории новую газету.

В Сети многие позавидовали Джейд, ведь свеженькая, пусть и покусанная, газета куда лучше чужих носков или подштанников, которые так неосмотрительно вывесили сушить на улице.