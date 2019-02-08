Хозяин не мог поверить, что эта глыба льда — его кошка, но врачи сотворили чудо

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Хозяин не мог поверить, что эта глыба льда — его кошка, но врачи сотворили чудо

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Фото: facebook/Animal Clinic of Kalispell

На США обрушились аномальные морозы, и страдают от этого не только люди, но и их питомцы.

Удивительная история о возвращении четверолапого к жизни произошла в штате Монтана, США, пишет nbcmontana.com. У хозяев пропала кошка по кличке Флаффи. А когда они её нашли, перед их глазами предстало ужасное зрелище. Животное было погребено под снегом — лежало в сугробе и не подавало признаков жизни.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/AnimalClinicOfKalispell/?hc_ref=ARTaJUcyV8ARD3FjzSKl0qGA7CuhU1-OZa27azdv-vMU1DTdB30IIWIVmOC2SGStn44&__xts__%5B0%5D=68.ARDGZ0Gvp3i-LG8z81q5zAOYbLHpWot1wahl8IR7pBkWeyDSN2s8HGqkq0MuMmCk3NI8qQ0JmioF_GEwCkUDrL8NJ3qn_YlfbE6S2W8JYBOTjF0F5BsWh8SFnwwqQZ7lOCJFrRkziFdnI0Zm86lxKVFBr6kcmrLjZGISx1rJJIuS_W_gHuu4tqgv0lmHkAdJNwv_Ql_wJBu4OsJKD-K-_tdwfNlMeetnq1Pz9xLlJJCv7UJMCu29_j61P2C_zEH2HUsTjPjjwYTk1Py9EDBsQWVRbvIUUJ68I_4eG6XhSRU83GFyK7-aIm1N9BVnTmuRwaZAr5t1pSL8A8N9bbt4EwB1rg&__tn__=kC-R" target="_blank">Animal Clinic of Kalispell</a></p>

Замёрзшего, покрытого льдом питомца, уже не надеясь спасти, владельцы срочно отвезли в ветклинику. И врачи совершили чудо. Около часа они аккуратно отогревали Флаффи с помощью фенов, тёплой воды и инъекций. И вскоре из-подо льда появилось маленькое тельце.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/AnimalClinicOfKalispell/?hc_ref=ARTaJUcyV8ARD3FjzSKl0qGA7CuhU1-OZa27azdv-vMU1DTdB30IIWIVmOC2SGStn44&__xts__%5B0%5D=68.ARDGZ0Gvp3i-LG8z81q5zAOYbLHpWot1wahl8IR7pBkWeyDSN2s8HGqkq0MuMmCk3NI8qQ0JmioF_GEwCkUDrL8NJ3qn_YlfbE6S2W8JYBOTjF0F5BsWh8SFnwwqQZ7lOCJFrRkziFdnI0Zm86lxKVFBr6kcmrLjZGISx1rJJIuS_W_gHuu4tqgv0lmHkAdJNwv_Ql_wJBu4OsJKD-K-_tdwfNlMeetnq1Pz9xLlJJCv7UJMCu29_j61P2C_zEH2HUsTjPjjwYTk1Py9EDBsQWVRbvIUUJ68I_4eG6XhSRU83GFyK7-aIm1N9BVnTmuRwaZAr5t1pSL8A8N9bbt4EwB1rg&__tn__=kC-R" target="_blank">Animal Clinic of Kalispell</a></p>

В итоге спустя семь часов лечения пушистика было не узнать. Кошка пришла в себя и даже не получила серьёзных повреждений. Об этом рассказали представители ветеринарной клиники Animal Clinic of Kalispell на своей странице в "Фейсбуке". По их словам, Флаффи полностью выздоровела и вернулась домой со своими хозяевами, которые пообещали пристальнее за ней следить.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/AnimalClinicOfKalispell/?hc_ref=ARTaJUcyV8ARD3FjzSKl0qGA7CuhU1-OZa27azdv-vMU1DTdB30IIWIVmOC2SGStn44&__xts__%5B0%5D=68.ARDGZ0Gvp3i-LG8z81q5zAOYbLHpWot1wahl8IR7pBkWeyDSN2s8HGqkq0MuMmCk3NI8qQ0JmioF_GEwCkUDrL8NJ3qn_YlfbE6S2W8JYBOTjF0F5BsWh8SFnwwqQZ7lOCJFrRkziFdnI0Zm86lxKVFBr6kcmrLjZGISx1rJJIuS_W_gHuu4tqgv0lmHkAdJNwv_Ql_wJBu4OsJKD-K-_tdwfNlMeetnq1Pz9xLlJJCv7UJMCu29_j61P2C_zEH2HUsTjPjjwYTk1Py9EDBsQWVRbvIUUJ68I_4eG6XhSRU83GFyK7-aIm1N9BVnTmuRwaZAr5t1pSL8A8N9bbt4EwB1rg&__tn__=kC-R" target="_blank">Animal Clinic of Kalispell</a></p>

Температура тела кошки была критически низкой, но спустя несколько часов она пришла в себя и сейчас с ней всё хорошо. Флаффи замечательная!

представители клиники Animal Clinic of Kalispell

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