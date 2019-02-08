Хозяин не мог поверить, что эта глыба льда — его кошка, но врачи сотворили чудо

На США обрушились аномальные морозы, и страдают от этого не только люди, но и их питомцы.

Удивительная история о возвращении четверолапого к жизни произошла в штате Монтана, США, пишет nbcmontana.com. У хозяев пропала кошка по кличке Флаффи. А когда они её нашли, перед их глазами предстало ужасное зрелище. Животное было погребено под снегом — лежало в сугробе и не подавало признаков жизни.

Замёрзшего, покрытого льдом питомца, уже не надеясь спасти, владельцы срочно отвезли в ветклинику. И врачи совершили чудо. Около часа они аккуратно отогревали Флаффи с помощью фенов, тёплой воды и инъекций. И вскоре из-подо льда появилось маленькое тельце.

В итоге спустя семь часов лечения пушистика было не узнать. Кошка пришла в себя и даже не получила серьёзных повреждений. Об этом рассказали представители ветеринарной клиники Animal Clinic of Kalispell на своей странице в "Фейсбуке". По их словам, Флаффи полностью выздоровела и вернулась домой со своими хозяевами, которые пообещали пристальнее за ней следить.

Температура тела кошки была критически низкой, но спустя несколько часов она пришла в себя и сейчас с ней всё хорошо. Флаффи замечательная! представители клиники Animal Clinic of Kalispell

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