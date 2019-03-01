Волочкова, Бородина, Лазарев и их котики. Кто ждёт российских звёзд дома

Анастасия Волочкова и Лаки
Известная балерина Волочкова тщательно следит за своим здоровьем, а ещё она очень любит своего котика. Именно поэтому недавно она решила его закалить и бросить в ледяную купель, в которую часто окунается сама. Что и говорить, котик стараний звезды не оценил, но всё хозяйке простил.
Лера Кудрявцева и Фофа
Российская телеведущая Лера Кудрявцева пошла ещё дальше в любви к своему котику и завела ему отдельный инстаграм. Иначе, по её словам, на официальной странице Леры был бы только Фофа. А когда пару лет назад котик сбежал из дома, Лера обратилась к экстрасенсам, чтобы те помогли его отыскать.
Анжелика Варум, Леонид Агутин и Наоми Розенталь, она же Нюся
Как это часто бывает, сперва Леонид был против кошки в доме. Но стоило пушистой красавице перешагнуть порог квартиры, как она тут же загнала всех под лапу. Например, если приехал с гастролей, будь добр, сядь поудобнее и минут сорок не шевелись — Нюся будет отдыхать на твоих коленях.
Ксения Бородина и Шанти
Ксения безумно любила своего котика, но он начал драть дорогую мебель, и его сперва случайно забыли при переезде в новый дом, а потом отдали родственникам. Всё лучше, чем выдирать когти, считает Ксения. А вот её собачка, видимо, к мебели не подходит.
Нюша и Барсик
У российской певицы Нюши котик не только наглый, но ещё и хитрый. Оказывается, за время гастролей певицы он научился включать свет. И теперь, когда он посреди ночи захочет получить порцию любви и ласки, ему будет достаточно лишь нажать на выключатель.
Анастасия Стоцкая и Люсинда
По словам певицы Анастасии Стоцкой, её кошка очень гордая и независимая, но она всегда чувствует, когда Анастасия собирается на гастроли. Люсинда демонстративно поворачивается ко всем сборам спиной и старается при удобном случае скинуть всё на пол.
Сергей Лазарев и Тигра
Не так давно Сергей Лазарев завёл себе милого котика, а подписчики помогли певцу выбрать для него имя. Судя по всему, Тигра растёт очень любопытным и бойким котом. По словам Сергея, это настоящий "главарь банды".
"Мимимишный ракурс. 15 шаловливых котов, на которых надо смотреть снизу вверх"
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