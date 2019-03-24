Хозяин установил в спальне камеру, чтобы узнать, что его кот вытворяет ночью

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Хозяин установил в спальне камеру, чтобы узнать, что его кот вытворяет ночью

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Фото: facebook/ชมรมคนรักแมว

Всем известно, что кошки проводят большую часть суток во сне. При этом порезвиться они зачастую любят в тёмное время суток.

Хозяин одного из мурлык, живущий в Бангкоке, Таиланд, решил узнать, чем занимается его пушистый питомец по ночам. Сам парень, разумеется, в тёмное время суток спит, чего не скажешь о коте.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/groups/love.cat.club/?ref=group_header" target="_blank">ชมรมคนรักแมว</a></p>

Так, любопытный владелец с ником Lomphonten Lomphontan рассказал в "Фейсбуке" о результатах своего хитрого эксперимента. В попытках докопаться до истины таец установил камеру, на которую и попался забавный четверолапый.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/groups/love.cat.club/?ref=group_header" target="_blank">ชมรมคนรักแมว</a></p>

Оказалось, ночами котик действительно бодрствовал. И не просто носился по квартире, как это обычно бывает, а пристально наблюдал за своим хозяином. А потом и вовсе улёгся ему на лицо.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/groups/love.cat.club/?ref=group_header" target="_blank">ชมรมคนรักแมว</a></p>

И некоторым пользователям кадры показались довольно жутковатыми, над чем они и поспешили пошутить. Котик готовится похитить душу у хозяина или хочет его убить — решали юмористы в комментариях, пока другие юзеры говорили, что он просто так внимательно охраняет сон любимого владельца.

Теперь мне тоже нужно знать, лежит ли кот на моём лице, пока я сплю

Quetzal4U

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