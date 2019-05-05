Соседский кот тайком пробрался к больному, и их фото покорило сотни тысяч сердец

Говорят, ложась на больное место, кошки могут лечить своих хозяев. Но этот пушистый доктор доказал, что лечения заслуживают все — и даже те, у кого нет домашних животных.

Эндрю Фаллон, член Парламента Новой Зеландии, выложил в "Твиттере" восхитительную фотографию своего отца. Восстанавливаясь после операции у себя дома, мужчина заснул на диване и проснулся не один, сообщает Bored Panda.

Мать Эндрю, уходя, неплотно закрыла дверь, и соседский кот Зигги смог проникнуть в дом. Повинуясь зову кошачьего долга, он уютно устроился на груди отдыхающего мужчины. Когда мать Эндрю вернулась домой, она сделала это фото и отправила сыну. А тот поделился снимком с подписчиками в "Твиттере". Но никто не ожидал, что эта сладкая парочка покорит почти полмиллиона пользователей.

Кот не в первый раз забредает к родителям Эндрю домой, но раньше он не решался запрыгивать на диван. А папа Эндрю, в свою очередь, раньше не особо любил кошек. Но теперь у него не осталось выбора — Зигги, похоже, твёрдо решил стать его другом.