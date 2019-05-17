Самая угрюмая кошка в мире, ставшая мемом, скончалась в возрасте 7 лет

На странице в "Инстаграме" хозяйка Grumpy cat объявила, что знаменитая на весь Интернет кошка скончалась во вторник от инфекции мочевыводящих путей. Несмотря на заботу членов семьи и лучших ветеринаров, пушистая любимица миллионов не смогла справиться с осложнениями после перенесённого заболевания, сообщает Metro.
Вы не представляете, как мы убиты горем, сообщая о смерти нашей любимой Grumpy cat.
Она мирно скончалась утром во вторник, 14 мая, дома, в объятиях своей мамы Табаты
Табата Бундесен
Настоящая кличка угрюмой кошки породы сноу-шу — Соус Тардар. В детстве шерстка малышки была покрыта тёмными пятнами, отчего хозяйка Табата решила, что она похожа на соус, но написала его название с ошибкой. Сейчас на странице кошки в "Инстаграме" уже 2,4 миллиона подписчиков.
Она не только была нашим ребёнком и важным членом семьи, но и заставляла миллионы людей по всему миру улыбаться — даже в самые тяжёлые времена
Табата Бундесен
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