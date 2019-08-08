Ласковые пришельцы. Интересные факты о кошках

Лайф решил поговорить со специалистами и выяснить, есть ли основания для мифов о необычных кошачьих способностях.

Безграничную любовь к котам отмечают уже 17 лет благодаря Всемирному дню кошек — 8 августа.

Кошки лечат людей Для этого нужно, чтобы между вами были тёплые отношения Фото © Shutterstock

— Не получится погладить кошку и сразу вылечиться, — говорит фелинолог Людмила Макарова. — Это должна быть кошка, с которой вы знакомы, и она считает вас близким человеком. Тогда это правило работает. Кошка сама чувствует и находит ваше больное место. У меня был случай, когда знакомый вернулся домой после операции, кошки легли рядом с ним, буквально облепив его со всех сторон.

По словам специалиста, животные забирают отрицательную энергию и процесс выздоровления у больного проходит легче и быстрее.

Кошки смотрят, когда люди занимаются сексом Фото © Pixabay

"Моя кошка частенько наблюдает за процессом, как-то даже неудобно. А ещё бывает, не лезет, а просто сядет рядом и глаз не спускает с нас". Так рассказывает о своей питомице Вика на одном из форумов. "Меня всегда интересовало, куда люди прячут своих кошек на время секса. А то мне даже неудобно, сидит и смотрит на нас с мужем внимательно. А выставишь за дверь — начинает пищать и проситься к нам". Так Настя рассказывает о наболевшем.

— Кошка наблюдает за тем, как живёт человек. Ситуация может быть для неё необычной, и она смотрит, почему это так происходит, — говорит фелинолог.

Кошки не умеют слезать с дерева Их когти так устроены: наверх забраться легко, а вот слезать — только задом и "в пустоту" Фото © Pixabay

— Часто кошек на дерево загоняет страх, и не всегда они могут слезть самостоятельно. Чтобы научиться правильному спуску, кошкам нужно постоянно так тренироваться, — объясняет Макарова.

Кошки любят коробочки Животное всегда стремится залезть в них, даже в те, что не по размеру Фото © Pixabay

Причина кроется в поиске безопасного места с хорошим обзором. По мнению специалиста, это стремление найти своё пространство.

Кошки всегда садятся в очерченный круг Всё новое — это повод для исследования Фото © Shutterstock

— Как и в случае с коробочками, здесь кошками движет желание иметь свою территорию, — рассказывает фелинолог.

Кошки всегда находят дорогу домой У них есть чувство геолокации. Считается, что эти животные ощущают магнитные поля Фото © Pixabay

— Кошка часто возвращается домой, даже если её увезли и она не видела дороги, — рассказывает Макарова. — Каждому хочется иметь свой дом, и туда, где кошке было хорошо, она обязательно вернётся.

И пусть говорят, что кошки гуляют сами по себе, любящие друг друга питомцы и их хозяева всегда стараются быть рядом друг с другом.