В Сети расходится смешное видео с худеющей кошкой, но вот что за ним кроется

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Гиф © Instagram/britakiffney

Уморительное видео попало в Сеть и быстро набрало популярность. Ведь многие понимают, как иногда не хочется тренироваться, что бы ни говорили о пользе спорта другие.

Пухляшке по имени Синдерблок врачи прописали срочное похудение, поэтому каждый день она должна заниматься на беговой дорожке. Скорость минимальна, а на дно налита вода для облегчения движения, но котейка всё равно не в восторге от придумки ветеринаров, пишет Daily Mail.

Она возмущена и выражает протест всеми силами, и именно этот момент выложила Брита Киффни из Вашингтона, США, в "Инстаграме". Синдерблок забилась в угол, отказываясь заниматься, но из вежливости продолжает тренировать одну лапу. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям, где интернет-пользователи посочувствовали пухлику.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/britakiffney/" target="_blank"><strong>britakiffney</strong></a></p>

Очень её понимаю! Сегодня одна сторона, завтра другая! Я так тоже делаю

jesvetmed

Господи, её взгляд! "Технически я всё равно занимаюсь, так?

ilovemynaughtypet

Боже мой, это кошка — вылитая я

the_clever_canine

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/britakiffney/" target="_blank"><strong>britakiffney</strong></a></p>

На самом деле история Синдер не такая весёлая, как её видео. Предыдущие хозяева запустили котейку и принесли её на усыпление. Ветеринар — та самая Брита Киффни, когда увидела, что кошка не смертельно больна, отказалась делать укол и забрала пушляшку себе. Теперь за Синдер наблюдает профессионал, а перед котейкой впереди долгая дорога к похудению.

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