Кошки — это кошки, и неважно, какого они размера: 10 фото миленьких хищников

Когда речь заходит о львах, тиграх или леопардах, то первым делом мы думаем о смертельной опасности, которую они представляют. Но мало кто догадывается, что, несмотря на имидж хищников, они мало чем отличаются от домашних кошек. В подборке ниже — 10 фотоподтверждений этому.

Если вы думаете, что большие кошки не играют с игрушками, знайте — вы ошибаетесь

Мяч погонять они тоже не против

А игры с туалетной бумагой — их общевидовое развлечение

Даже тигры любят, когда им чешут животик

А этот лев знает, как правильно позировать!

"Куда едем?"

Ну и, конечно, какой котик откажется от уютной картонной коробки. Если влезает — сидит

Если не влезает — лежит!

А некоторым вообще нужна помощь

"Я тоже человек"

Эксперимент сумасшедшего кошатника: насколько наши любимцы могут быть "жидкими"