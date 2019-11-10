Кошки — это кошки, и неважно, какого они размера: 10 фото миленьких хищников

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Коллаж © LIFE. Кадр из видео © YouTube / Big Cat Rescue, Imgur/ImActuallyAHobbitPleaseTeleportMeToMiddleEarth

Когда речь заходит о львах, тиграх или леопардах, то первым делом мы думаем о смертельной опасности, которую они представляют. Но мало кто догадывается, что, несмотря на имидж хищников, они мало чем отличаются от домашних кошек. В подборке ниже — 10 фотоподтверждений этому.

Если вы думаете, что большие кошки не играют с игрушками, знайте — вы ошибаетесь

<p>Кадр из видео © YouTube / Big Cat Rescue</p>

Мяч погонять они тоже не против

<p>Кадр из видео © YouTube / Big Cat Rescue</p>

А игры с туалетной бумагой — их общевидовое развлечение

<p>Кадр из видео © YouTube / Big Cat Rescue</p>

Даже тигры любят, когда им чешут животик

<p>Фото © Pinterest / Lianne Petrucelli</p>

А этот лев знает, как правильно позировать!

<p>Фото © Tumblr/frezned</p>

"Куда едем?"

<p>Фото © Imgur/ImActuallyAHobbitPleaseTeleportMeToMiddleEarth</p>

Ну и, конечно, какой котик откажется от уютной картонной коробки. Если влезает — сидит

<p>Фото © Pinterest/CuriositiesByDickens</p>

Если не влезает — лежит!

<p>Фото © Reddit/Garyx23x</p>

А некоторым вообще нужна помощь

<p>Кадр из видео © YouTube/tenderhardtbear</p>

"Я тоже человек"

<p>Фото © Reddit/lightnesssofbeanstalk</p>

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