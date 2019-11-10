Кошки — это кошки, и неважно, какого они размера: 10 фото миленьких хищников

Если вы думаете, что большие кошки не играют с игрушками, знайте — вы ошибаетесь
Мяч погонять они тоже не против
А игры с туалетной бумагой — их общевидовое развлечение
Даже тигры любят, когда им чешут животик
А этот лев знает, как правильно позировать!
"Куда едем?"
Ну и, конечно, какой котик откажется от уютной картонной коробки. Если влезает — сидит
Если не влезает — лежит!
А некоторым вообще нужна помощь
"Я тоже человек"
Эксперимент сумасшедшего кошатника: насколько наши любимцы могут быть "жидкими"