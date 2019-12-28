Страшно полезно. Как ночные кошмары лечат нас от трусости и безумия

Почему лечиться от ужасов, которые нам снятся, — прошлый век, и почему наш мозг снимает самые крутые ужастики?

Исследование швейцарских учёных свидетельствует о пользе страшных снов для человеческой психики. Они выяснили, что за реакцию страха во сне и наяву отвечают одни и те же участки мозга, которые тренируют психику, подготавливая её к грядущим трудностям, поэтому после страшного сна стрессы переживаются легче.

Тяжело во сне — легко в жизни

Учёные давно открыли, что мозг почти не отличает реальное от нереального. Когда мы смотрим сон, наш организм переживает те же эмоции, что и в жизни. А вот ночные кошмары долгое время оставались областью догадок и суеверий. Их считали чем-то нежелательным — тем, что нужно лечить.

Недавние исследования показали, что мозг одинаково реагирует на реальную угрозу и на страшный сон. Если снится кошмар, в организме происходит сильный выброс адреналина. Плюс человек "виртуально" получает опасный и завораживающий опыт. Будто бы смотрит фильм ужасов, но с полным погружением.

— Этот нереальный опыт помогает получить меньше синяков и ссадин и при этом пережить полноту эмоций, — говорит психолог Карина Акопян.

Сон помогает человеку получить уникальный опыт и подготовиться к болезненным моментам жизни. Особенно это важно для детей. Не зря в детском возрасте кошмары снятся чаще — сны будто готовят их к суровой взрослой жизни. Дети становятся смелее и выносливее благодаря страшным снам.

— Если ребёнку снится страшный сон, как он разбивается на велосипеде, а он ещё даже кататься не умеет и только мечтает об этом, но боится упасть и получить травмы, в итоге, когда он в реальности поедет и упадёт, переживать он будет меньше, так как это будет уже не первый опыт для мозга, — объясняет Карина Акопян.

Благодаря таким переживаниям во сне мы перестаём бояться их в жизни. И чем удивительнее ночные страхи, тем меньше мы поражаемся настоящим кошмарам, которые случаются в жизни.

Как в компьютерной игре

Уже существующая в памяти схема реакций помогает мозгу наращивать и выстраивать новые схемы действий и реагирования на тот же стресс, что уже был пережит во сне. По большому счёту, вам даётся второй шанс, как если бы можно было вернуться в прошлое и поступить иначе. Как в игре: можно сохраниться на каком-то этапе и в случае неудачи пройти этот уровень заново.

Судя по данным женевского исследования, тем, кому часто снятся кошмары, менее страшны ужасы реальной жизни. Эти люди легче переживают стрессы, они более уравновешенны, не теряют голову, меньше паникуют.

Специалисты хотят пойти дальше и использовать выводы в лечении тревожных расстройств и других проблем с психикой.

Ужас или кошмар?

Учёные предупреждают, что кошмары хоть и являются лекарством, но неправильное их использование может иметь негативные последствия.

— Последствия пережитого во сне "искусственного стресса" могут привести к расстройству самого сна, нарушив функцию естественной отработки дневных переживаний в ночное время, — отмечает психиатр Артём Гилёв.

Однако есть большая разница между ужасами и кошмарами. В случае таких проявлений стресса во время и после сна, как тахикардия, холодный пот, ощущение ужаса, психиатры ставят диагноз "ужасы" , а если просто кошмарные сны, не сопровождающиеся физиологической реакцией, — "кошмары".

С точки зрения здоровой переработки информации, сны могут служить естественным фильтром, через который психика избавляется от ненужных травмирующих переживаний. Поэтому кошмары во сне — признак здоровой реакции на стресс в жизни. Но если нет видимых причин для такой реакции, наш мозг, учитывая и просчитывая неочевидные риски, на всякий случай рисует картину стресса во сне.