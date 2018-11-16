Гламурные девицы украли секс-игрушки, и полицейские наказали их, выложив фото

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Гламурные девицы украли секс-игрушки, и полицейские наказали их, выложив фото

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Пока продавцы были заняты другими покупателями, девушки распаковали четыре вибратора и спрятали их под одежду.

Полицейские разыскивают трёх гламурных подруг, которые совершили кражу века в магазине для взрослых. Девушки украли высококачественные вибраторы на общую сумму £350 (более 30 тыс. в рублях), но забыли о камере наблюдения. Одна из грабительниц спрятала четыре секс-игрушки под своей одеждой, пока остальные помогали остаться ей незамеченной, сообщает The Sun.

<p>Фото © WA Police</p>

Владелец магазина рассказал, что только одна из игрушек стоила £155 (более 13 тысяч в рублях). При этом, по его словам, с подобной ситуацией они сталкиваются уже не первый раз. Из-за этого секс-шоп теряет примерно £1388 (более 120 тысяч в рублях) каждые полгода.

<p>Фото © WA Police</p>

Для нас это постоянная проблема. Мы являемся одним из немногих подобных магазинов, которые открыты круглосуточно

Владелец магазина Гарри Смит

<p>Фото © WA Police</p>

Человеку, который поможет опознать девушек, Гарри Смит пообещал вручить подарочный купон размером в $50. По его словам, подруги распаковали секс-игрушки, чтобы их было удобнее спрятать, пока продавцы были заняты другими покупателями.

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