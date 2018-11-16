Гламурные девицы украли секс-игрушки, и полицейские наказали их, выложив фото

Пока продавцы были заняты другими покупателями, девушки распаковали четыре вибратора и спрятали их под одежду.

Полицейские разыскивают трёх гламурных подруг, которые совершили кражу века в магазине для взрослых. Девушки украли высококачественные вибраторы на общую сумму £350 (более 30 тыс. в рублях), но забыли о камере наблюдения. Одна из грабительниц спрятала четыре секс-игрушки под своей одеждой, пока остальные помогали остаться ей незамеченной, сообщает The Sun.

Владелец магазина рассказал, что только одна из игрушек стоила £155 (более 13 тысяч в рублях). При этом, по его словам, с подобной ситуацией они сталкиваются уже не первый раз. Из-за этого секс-шоп теряет примерно £1388 (более 120 тысяч в рублях) каждые полгода.

Для нас это постоянная проблема. Мы являемся одним из немногих подобных магазинов, которые открыты круглосуточно Владелец магазина Гарри Смит

Человеку, который поможет опознать девушек, Гарри Смит пообещал вручить подарочный купон размером в $50. По его словам, подруги распаковали секс-игрушки, чтобы их было удобнее спрятать, пока продавцы были заняты другими покупателями.