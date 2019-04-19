В Челябинске огромный рыжий кот поймал угонщика, услышав крики о помощи

Некоторые герои носят плащи, а некоторые, похоже, усы. Причём кошачьи. Аниматор в костюме кота оказался на страже порядка в челябинском парке Гагарина. Видео случайно снял один из гуляющих посетителей, который наслаждался хорошей погодой.

В Сети расходится ролик, на кадрах которого аниматор в костюме рыжего кота самым что ни на есть геройским образом задерживает вора. Он бросается наперерез грабителю, за которым бежит девушка с криками о помощи. И лихо сбивает его с велосипеда. Но в достоверность ролика поверили не все. В комментариях стали высказывать предположения, что это фейк с плохой режиссурой.

Однако позже объявилась девушка, которая стала жертвой грабителя. Студентка Дарья Иванова рассказала, что велосипед ей буквально накануне подарил парень. Она зашла к подруге в кафе, а воришка воспользовался моментом и угнал транспортное средство. Дарья лично не успела поблагодарить спасителя и даже понять, парень это был или девушка. Но обратилась в редакцию КП, чтобы рассказать о его поступке.