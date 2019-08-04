Полицейские довели магазинную воровку до слёз, скинувшись ей на продукты

Женщина была вынуждена красть продукты, потому что не могла позволить себе их купить. Её поймали и вызвали полицию, но офицеры не спешили задерживать правонарушительницу.

Инцидент произошёл в магазине продуктов Whole Foods в Нью-Йорке, США. О нём стало известно благодаря другому покупателю — Полу Бозимовски, который сделал фотографию и разместил её в "Твиттере". На снимке — плачущая женщина в окружении полицейских. По словам автора поста, она была очень благодарна правоохранителям.

Эту женщину задержали охранники. У неё в сумке была еда, которую она не оплатила. Но, когда появились нью-йоркские полицейские, они заплатили за неё Пол Бозимовский, очевидец

Офицеры Луи Содзё, Эснайди Куэвас и Майкл Ривера провели пресс-конференцию и рассказали, что охранники магазина вызвали их из-за того, что женщина ворует еду, пишет LADbible.

Я спросил её, что происходит. Она сказала, что голодна. Я заглянул в её сумку... И мы решили, что заплатим за её еду Луи Содзё

Также Луи добавил, что за те 22 года, что он проработал в полиции, он уже не в первый раз платит за чьи-то продукты. И его коллеги также делают это не впервые. Начальник отдела полиции Нью-Йорка Теренс Монахан тоже прокомментировал этот инцидент. Он отметил, что работа полиции часто остаётся незамеченной, и поблагодарил свидетеля происшествия за то, что поделился этим моментом с общественностью.

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