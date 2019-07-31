Пастора поймали на краже 6 млн благодаря ДТП в самый подходящий момент

56-летний пастор из Санта-Розы (США) угодил в ДТП, после которого вскрылась его преступная деятельность.

Когда после аварии, в которую Оскар Диас попал на своей машине, на место прибыли спасатели, они обнаружили одну странную вещь. В автомобиле находилось шесть мешков, доверху наполненных наличными на сумму более 18 тыс. долларов (более 1 млн руб.). Однако в ответ на вопрос, откуда деньги, священник заявил, что это его зарплата.

Такая версия показалась слишком подозрительной. И, пока сломавшему бедро пастору делали операцию, правоохранители начали расследование, в ходе которого выяснилось, что это была лишь вершина айсберга. Дома у нечестного священника нашли ещё около 77 тыс. долларов (около 5 млн руб.), которые он крал у приходов, в которых служил.

Епископ Роберт Васа выпустил заявление, в котором выразил своё сожаление в связи с произошедшим, пишет CBS. По его словам, Диас служил в церкви уже 25 лет, сменив несколько приходов. Кроме того, записи о пожертвованиях не велись должным образом. Это затрудняет подсчёт реальной суммы украденного и выдвижение обвинений пастору.

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