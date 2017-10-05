Только не с рук. Чем закончится очередная попытка создания сети криптоматов?

Вчера почти все российские СМИ написали про обнинских цыган, которые воспользовались массовым увлечением криптовалютами и заработали на слабом представлении граждан о крипте. Подписчица сообщества "Типичный Обнинск" в социальной сети "ВКонтакте" рассказала, как её мужу цыгане "впарили" наличные биткоины. Достались они простодушному обнинцу по дешёвке — два биткоина за тысячу рублей. После того как он пришёл домой, выяснилось, что продать их невозможно. Продавцы уверяли, что они постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч долларов на их курсе. Мужчина получил сувенирные монеты с логотипом битка.

Сложно сказать, когда жители в регионах будут понимать, что "физические биткоины" купить нельзя. А вот сеть криптоматов в Москве появится совсем скоро. Компания InvestСoin24 планирует до конца года установить в Москве около сотни программно-технических комплексов по продаже криптовалюты.

По словам владельца компании, криптоматы могут появиться в гостиницах представительского класса, а также в зонах вылета и прилёта аэропортов.

— Мы считаем, что Москва ничем не хуже Нью-Йорка, в котором около 300 криптоматов, и хотели бы иметь в городе до сотни автоматов к концу года, — заявили в компании.

Устройство можно будет запрограммировать на продажу четырёх видов криптовалюты и токенов различных компаний, выходящих на ICO. На первоначальном этапе комиссия за проведение операций составит 4%. Стоимость одного криптомата достигает $30 тысяч.

Впрочем, появление сети ещё под вопросом: о создании сети в 300 криптоматов заговорили ещё весной. Тогда об этой заявила компания Bitlish. Она планировала установить более 300 криптоматов по всей России, которые смогут обеспечить ежегодный оборот более 300 млн рублей. Правда, в итоге ограничились установкой трёх в Санкт-Петербурге.

Для создания такой сети есть несколько объективных препятствий. Во-первых — узкая аудитория. Хотя биткоины у всех на слуху, неудивительно, что некоторые россияне думают, что это то же, что и доллары или рубли, — деньги, которые можно физически потрогать. А случай в Обнинске ещё и отпугнёт многих: подумают, что всё, что связано с криптой, — обман и надувательство.

Вторая причина — биткоины просто негде сейчас тратить из-за проблем с регулированием. Официального признания биткоинов валютой, имеющей право на хождение, нет, и непонятно пока, когда будет. Понятно, что, как только запрет на использование криптовалют будет снят, можно будет биткоином хоть за чашечку кофе расплатиться, хоть продукты купить. Но не сейчас.

И, наконец, третья причина — в условиях развития мобильных технологий совершенно непонятно, зачем использовать криптоматы для обмена, когда все операции можно осуществить через телефон — обменять, перевести, вывести. Криптомат, по сути, уже стал таким же рудиментом, как обычный банкомат, которые уже многими обладателями банковских карт не используются. Единственный вариант успешного развития сети криптоматов — если за её строительство возьмутся банки и оснастят классические банкоматы возможностью обмена крипты.