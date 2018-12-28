Выбрать просто. Красная икра: худшая и лучшая

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Выбрать просто. Красная икра: худшая и лучшая

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Фото © Shutterstock Inc

Эксперты "Росконтроля" проверили красную икру в железных банках. Они закупили семь популярных образцов и оценили по 100-балльной шкале. Лайф нарисовал инфографику, чтобы вам было проще в магазине.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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