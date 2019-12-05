Девочка с "маской Бэтмена". Путь к новой жизни

Мама уникальной девочки Луны рассказывает о результатах операции, вкусных пельменях и праздновании Рождества.

Мама американской девочки в "маске Бэтмена" рассказала Лайфу, как прошла первая операция в России. Кэрол Финнер временно переехала из Майами в Краснодар, чтобы удалить дочери чёрное пятно на лице — гигантский меланоцитарный невус.

Напомним, что краснодарские врачи успешно удалили одну восьмую часть большого новообразования на лице маленькой пациентки. Онкологи планируют в течение полутора лет провести от шести до восьми операций. А в 2020 году они намерены прооперировать ещё троих детей-иностранцев с диагнозом "невус".