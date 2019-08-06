Как на войне. Взрыв на складе боеприпасов в Красноярском крае глазами соцсетей

Склад артиллерийских боеприпасов возле Ачинска Красноярского края взрывается уже больше суток. Грохот разрывов и свист снарядов слышатся по всей округе — особенно пострадал посёлок Каменка, рядом с которым и находится военное хранилище.

Самые первые кадры из Каменки в соцсетях напоминают сводку боевых действий.

Заметно, что 152-миллиметровые гаубичные снаряды буквально сровняли жилые дома с землёй. На территории возле военного склада таких разрушений довольно много.

Железнодорожный тягач, который находился на территории части, буквально разворотило осколками снарядов.

Телеграм-канал "Красноярск №1" публикует фотографии, как жители пытаются самостоятельно спасти дома, поливая тлеющие здания водой.

Другой местный телеграм-канал — "Борус" — рассказывает, что снаряды рвались ещё на 10:06 по Москве. Болванки без наконечника, но в них может содержаться тротиловый заряд.

Уже сейчас пострадало 12 человек. Снаряды разлетались по окрестностям, и куда они упадут, никто не знал.

Люди спешно покидают опасную зону. Многие провели сегодняшнюю ночь в спортзале местной школы.

Министерство обороны заявляет о том, что пожар уже потушили. А военный склад вблизи Ачинска будет расформирован.