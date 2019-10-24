Жизнь и смерть на золотых приисках. Трагедия в Красноярском крае

17 рабочих золотодобывающей артели погибли в страшной трагедии под Красноярском. Пять дамб одна за одной прорвались на прииске компании "Сисим" на реке Сейбе. Стена ледяной воды высотой более четырёх метров со всей силой обрушилась на бараки рабочих-вахтовиков, когда те спали. До сих пор ведутся поиски ещё трёх человек, пропавших без вести. Только после случившегося стало известно, что плотины были построены нелегально и нигде не значились. Хотя проверки в посёлке, по словам рабочих, проводились регулярно.
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