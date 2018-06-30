"Ухажёры в шоке, когда узнают, что мне 39 лет и что я воспитываю троих внуков"

Жительница Калифорнии потратила $60 тыс., чтобы выглядеть словно молодая девушка.

С её густыми тёмными волосами и впечатляюще подтянутым телом жительницу Калифорнии легко можно принять за молоденькую девушку. К ней постоянно подходят знакомиться 20-летние парни, которые остаются в шоке, узнав, что 39-летняя Элис Васкес уже воспитывает троих внуков, сообщает The Sun.

Её 23-летняя дочь родила двоих дочек, старшей из которых семь лет. А 20-летний сын Майкл воспитывает дочку, которой чуть больше года. Таким образом, Элис стала бабушкой в 32 года.

Я была шокирована, когда узнала, что моя дочка беременна. Я считала себя слишком молодой, чтобы стать бабушкой. Я ненавижу стереотип бабушек с седыми волосами и с палками. Я постоянно хожу в спортзал и остаюсь молодой и сексуальной Элис Васкес

Элис сама стала мамой в возрасте 16 лет. Однако с отцом старшей дочери она больше не контактирует. Зато сейчас женщина ловит на себе взгляды абсолютно всех мужчин и любого возраста и состоит в браке с 40-летним бизнесменом Майком Сиррило.

Элис любит ходить в ночные клубы, доказывая тем самым, что бабушки тоже могут веселиться. Молодые парни прозвали её за это "гилфой", что означает "бабушка, которую я бы хотел трахнуть". Однако дети Элис не совсем в восторге от происходящего.

Моя дочь думает, что быть сексуальной бабушкой — это отвратительно. Но она любит ходить вместе со мной на спорт, а её друзья спрашивают про секрет таких густых волос Элис Васкес

Для того чтобы оставаться молодой, Элис потратила $60 тыс., часть которых ушло на четыре операции на груди. Также она исправила форму носа, увеличила губы, удалила мешки под глазами и постоянно вкалывает себе ботокс.