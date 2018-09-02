Косметика? Еда? Спорт? 43-летняя модель выглядит на 18, и дело тут в другом

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Косметика? Еда? Спорт? 43-летняя модель выглядит на 18, и дело тут в другом

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Дизайнер и модель из Тайваня прославилась благодаря своему потрясающему внешнему виду.

Перед вами на фото дизайнер из Тайваня Луре Шу. Ей 43 года — вы верите?

<p>Фото: instagram.com/lurehsu</p>

На её лице ни единой морщинки. А на теле нет ни одной жировой складки

<p>Фото: instagram.com/lurehsu</p>

Незнакомцы не дают ей больше 18 лет. Да и она сама подчёркивает моложавость одеждой

<p>Фото: instagram.com/lurehsu</p>

Но не только подростковая одежда делает Луре такой юной. Главный секрет кроется в уходе за лицом и телом

<p>Фото: instagram.com/lurehsu</p>

Луре не выходит на улицу без солнцезащитного крема — это обязательный фактор в сохранении молодости кожи

<p>Фото: instagram.com/lurehsu</p>

В основе — тщательное увлажнение кожи, а еда — с добавками коллагена и витамина С

<p>Фото: instagram.com/lurehsu</p>

Шу полностью отказалась от сладкой и жирной пищи

<p>Фото: instagram.com/lurehsu</p>

Каждое утро она начинает с чашки крепкого кофе. Она считает, что бодрящий напиток полезен для кожи

<p>Фото: instagram.com/lurehsu</p>

Однако влияет ли еда и образ жизни на внешность Шу? В этом нет никакой уверенности. На фото она с мамой и сестрой. Может, всё дело в генетике?

<p>Фото: соцсети</p>

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