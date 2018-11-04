А вам слабо? 10 фото "гадких утят", которые стали настоящими красавцами

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А вам слабо? 10 фото "гадких утят", которые стали настоящими красавцами

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Фото: reddit/Ursolon

Пользователи reddit создали группу где делятся фотографиями со своими чудесными преображениями, в результате которых они превратились из "гадких утят" в прекрасных лебедей. И это действительно заслуживает внимания. Глядя на эти снимки, сложно понять, что это один и тот же человек, и хочется воскликнуть: "Ты ли это?" Готовьтесь вдохновляться и удивляться вместе с нашей подборкой.

16 — 26. Мы вместе уже десять лет и чувствуем себя лучше, чем когда-либо

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/uncoolcatfromspace" target="_blank">uncoolcatfromspace</a></p>

14 — 19. Сбросил вес и стал немного увереннее в себе

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/BismuthBi" target="_blank">BismuthBi</a></p>

18 — 23. Совсем другой человек сейчас

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Miss_Keys" target="_blank">Miss_Keys</a></p>

15 — 22

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/sputniksweeetheart" target="_blank">sputniksweeetheart</a></p>

15 —26. Из странной пацанки эффектную девушку

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/amewsings" target="_blank">amewsings</a></p>

16 — 20

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/anna_alabama" target="_blank">anna_alabama</a></p>

11 — 19

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/lavendertulle" target="_blank">lavendertulle</a></p>

15 — 21. Многое изменилось (к лучшему)

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/PapaPigtails" target="_blank">PapaPigtails</a></p>

10 — 27

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/sharka15" target="_blank">sharka15</a></p>

17 — 22

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Ursolon" target="_blank">Ursolon</a></p>

Автор:
АГ
Алина Гостева
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