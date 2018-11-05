От "золотого" мастера до дорогого абонемента. Как нас разводят салоны красоты

На днях специалисты Роспотребнадзора рассказали, на какие вещи необходимо обратить внимание при посещении салона красоты, чтобы не заразиться опасными инфекциями. Лайф же выяснил, как выйти из салона красивым, здоровым и не оставить там лишние деньги.

Благодаря этим рекомендациям мы можем сохранить собственное здоровье. Но от ряда салонов красоты исходит ещё одна угроза — нашему кошельку. Что нам навязывают в салонах красоты.

"Маникюр по скидке"

Пожалуй, одна из самых распространённых "завлекалок". Вы хотите записаться на стрижку, ну, может, укладку. И тут начинается.

— Ой, знаете, а у нас тут ещё по акции маникюр/педикюр/чистка лица/что-то ещё, — говорят на другом конце трубки.

Ну, вроде кажется, что и по деньгам не так много. В итоге с вероятностью 90% вы отдадите столько же денег, сколько вам бы стоили и маникюр, и стрижка. В лучшем случае — сэкономите 200 рублей.

Дело в том, что в предлагаемый акционный пакет зачастую включают базовый вариант. Без покрытия гель-лаком, без всевозможных "защиток". Это придётся покупать за отдельную сумму. Так что речь тут вряд ли про экономию.

Супер-пупер-мега-мастер

Пожалуй, одна из самых распространённых разводок. Кто из вас знает название всех школ парикмахерского искусства? А маникюрные "элитки" — ну вспомните сходу десяток примеров? Нет. Более того, никто из людей не в сфере не вспомнит. Да и профессионалы знают максимум топ-линейку.

Тем временем во многих салонах красоты одно из самых распространённых выражений: "Давайте обратимся к топ-мастеру, имеющему сертификат "Такой-то школы" (длинное название, часто на иностранном)". Вы покивали с умным видом — ну как же отказаться, раз вип-мастера предлагают.

— На самом деле "вип" в ряде случаев оказывается обычными трёхмесячными курсами с красивым названием. Вам нужно хотя бы погуглить название места обучения, указанное в дипломе мастера. Если речь о волосах, ногтях, глазах — требуйте фото работ. У любого уважающего себя мастера есть портфолио, — рассказала мастер по маникюру Ирина Коростылева.

Тем временем разница в цене на услуги "стандартного" мастера и "випа" доходит до трёх раз.

Лечение посечённых кончиков

Такую услугу могут предложить как дорогие парикмахерские, так и салоны красоты средней руки. "Био", "инновационный", "оживляющий" — какие угодно приставки, главное, чтобы клиенту казалось, что это некое волшебство.

— Вылечить посечённые кончики, увы, пока невозможно. Это мёртвые волосы. Однако если они пока только на стадии сильно повреждённых — шансы есть. Лучше сделать это в домашних условиях. Дело в том, что даже кератирование не даст нужного эффекта: витамины повреждённым (именно повреждённым, а не мёртвым) волосам должны поступать постоянно, а не разово, — отметила парикмахер-стилист Анжелика Сальская.

Что касается кератирования и нередко навязываемого одновременно с ним ламинирования (общая стоимость будет колебаться от 2500 до 12000 тысяч рублей) — специалист отметила, что совместно такие процедуры делать не стоит. Да и в принципе на кератировании можно сэкономить, отдав предпочтение постоянному подпитыванию волос.

Так, эксперт уверяет, что в первую очередь нужно пользоваться маслом жожоба. Кроме того, необходимо забыть о режиме "горячий воздух" на фене.

Косметика только этой марки

— Ряд салонов красоты "сидит на контракте" с той или иной маркой. Речь идёт как о средствах для волос, так и для кожи и ногтей, — призналась бывший администратор салона красоты Алина Ромашова.

По словам специалиста, в салонах действительно кажется, что средства той или иной марки лучше по двум причинам: во-первых, ими пользуется мастер. Эксперт в своей области, конечно же, знает, какое количество средства нужно для определённого эффекта. Второй пункт: в салонах красоты то техническое оснащение, которого дома у вас с большой долей вероятности не будет.

И если та или иная марка показывает волшебный эффект в салоне, вовсе не значит, что дома будет то же. Кроме того, состав у ряда косметических средств отличается только отдушками.

Чтобы сэкономить, можно не покупать средства той или иной марки в салоне. Вы можете попросить бутылочку (баночку), сфотографировать её состав (вам обязаны её дать в руки и предоставить возможность изучить). А после идёте в магазин и с консультантом выбираете что-то, подходящее по составу и необходимым компонентам.

Может оказаться, что средство в салоне действительно хорошее. И им можно пользоваться дома. Однако такое бывает не всегда.

Абонемент

— Вам нужен курс, приобретайте абонемент на чистку, — такую "услугу" навязывают в том числе в некоторых столичных салонах красоты. Об этом пишут пользовательницы женских форумов.

Алина Ромашова отметила, что такую услугу зачастую как раз предлагают в тех салонах, где работают с кожей лица, тела или эпиляцией. Абонемент гарантирует, что вы придёте в следующий раз именно сюда и не единожды. Причём вполне может оказаться, что вам и не нужно столько посещений.

Как быть — пересчитайте ещё раз, сколько в действительности вам может потребоваться посещений. Сравните цены с другими салонами. Нередко "абонементную историю" предлагают те, у кого ценник завышен.