"Меня дразнили за длинный нос, и я решилась на операцию. Теперь я жалею"

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"Меня дразнили за длинный нос, и я решилась на операцию. Теперь я жалею"

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Фото: HotSpot Media

27-летняя Софи Моррис из Вустера, Англия, стала жертвой своих комплексов и жёсткости окружающих, из-за чего ей пришлось расстаться с крупной суммой денег и собственным спокойствием, пишет Mirror.

Софи начала остро реагировать на свою внешность, когда была подростком. Одноклассники несколько лет дразнили её из-за длинного носа. Девушка стала настолько закомплексованной, что боялась заходить в примерочные во время покупок. В их зеркалах можно было увидеть профиль, который она так ненавидела.

<p>Фото: HotSpot Media. Софи Моррис до операции</p>

Я ненавидела свой нос, думала, что он действительно большой и кривой. Люди спрашивали, как я его сломала. А одноклассники назвали меня Пиноккио

Софи Моррис

<p>Фото: HotSpot Media. Софи Моррис до операции</p>

В 18 лет девушка твёрдо решила изменить ситуацию и начала собирать деньги на пластическую операцию. Она устроилась на две работы и нашла хирурга, с которым ей было бы удобно взаимодействовать. А мама дала Софи 1000 фунтов в качестве "стартового капитала". Через 10 месяцев британка накопила нужные 3500 фунтов (около 300 тыс. руб) и отправилась на ринопластику.

<p>Фото: HotSpot Media. Софи Моррис после первой операции, когда нос еще не потерял форму</p>

Сначала девушка была просто в восторге от нового носа, он был таким, о каком она мечтала. Но спустя восемь месяцев Софи снова пришла в отчаяние. На носу появились вмятины и искривления, а кончик опять торчал. По словам британки, он стал ещё ужаснее, чем раньше.

<p>Фото: HotSpot Media. Софи Моррис после первой операции с деформированным носом</p>

Это выглядело ужасно, новый нос расстроил меня ещё больше, чем старый

Софи Моррис

Девушка вернулась к хирургу, который согласился бесплатно исправить свою ошибку, но у него не вышло. Софи пришлось собирать деньги на очередную операцию, чтобы без стыда выйти на улицу. И в этот раз она заплатила уже 10 тыс. фунтов (около 886 тыс. руб). Результат получился отличный, и теперь британка больше не боится зеркал. Но никому не советует повторять её ошибок.

<p>Фото: HotSpot Media. Софи Моррис после второй, успешной операции</p>

Никакая пластическая операция этого не стоит. Любите себя такими, какие вы есть, и не копируйте то, что показывают знаменитости в социальных сетях, они рискуют своей жизнью и своей внешностью

Софи Моррис

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