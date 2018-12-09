"Меня дразнили за длинный нос, и я решилась на операцию. Теперь я жалею"

27-летняя Софи Моррис из Вустера, Англия, стала жертвой своих комплексов и жёсткости окружающих, из-за чего ей пришлось расстаться с крупной суммой денег и собственным спокойствием, пишет Mirror.

Софи начала остро реагировать на свою внешность, когда была подростком. Одноклассники несколько лет дразнили её из-за длинного носа. Девушка стала настолько закомплексованной, что боялась заходить в примерочные во время покупок. В их зеркалах можно было увидеть профиль, который она так ненавидела.

Я ненавидела свой нос, думала, что он действительно большой и кривой. Люди спрашивали, как я его сломала. А одноклассники назвали меня Пиноккио Софи Моррис

В 18 лет девушка твёрдо решила изменить ситуацию и начала собирать деньги на пластическую операцию. Она устроилась на две работы и нашла хирурга, с которым ей было бы удобно взаимодействовать. А мама дала Софи 1000 фунтов в качестве "стартового капитала". Через 10 месяцев британка накопила нужные 3500 фунтов (около 300 тыс. руб) и отправилась на ринопластику.

Сначала девушка была просто в восторге от нового носа, он был таким, о каком она мечтала. Но спустя восемь месяцев Софи снова пришла в отчаяние. На носу появились вмятины и искривления, а кончик опять торчал. По словам британки, он стал ещё ужаснее, чем раньше.

Это выглядело ужасно, новый нос расстроил меня ещё больше, чем старый Софи Моррис

Девушка вернулась к хирургу, который согласился бесплатно исправить свою ошибку, но у него не вышло. Софи пришлось собирать деньги на очередную операцию, чтобы без стыда выйти на улицу. И в этот раз она заплатила уже 10 тыс. фунтов (около 886 тыс. руб). Результат получился отличный, и теперь британка больше не боится зеркал. Но никому не советует повторять её ошибок.