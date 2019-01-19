12 фото загадочного племени Оми, которое знает, как правильно раскатывать губу

Британский фотограф Дейл Моррис на протяжении восьми лет снимал коренных жителей юга Эфиопии, которые украшают свои лица необычными аксессуарами.

Фотограф Дейл Моррис бывал в гостях у племени Оми, которое обитает на юге Эфиопии, несколько раз в течение восьми лет

46-летний британец в восторге от героев своих снимков

Фиксировать мгновения из жизни этих людей — большая честь для меня Дейл Моррис

Древняя культура племён из долины реки Оми оставалась нетронутой в течение сотен лет, но, по мнению фотографа, совсем скоро она исчезнет с лица Земли

Сейчас я понимаю, что делал эти снимки на пороге больших перемен Дейл Моррис

Местные женщины, прихорашиваясь к празднику, наносят на лицо и тело краски, изготовленные из натуральных красителей, содержащихся в почве и растениях

Чем больше диаметр пластины, вставленной в нижнюю губу, тем более привлекательным считается её обладатель

Сексуальность здесь определяется величиной диска, а не груди или половых органов Дейл Моррис

Губу растягивают с раннего детства. Когда она становится достаточно эластичной, два нижних зуба удаляют

Старожил

Представители племени Оми модифицировали свои тела до того, как это стало мейнстримом

Фотограф снимает людей, больных витилиго. От этих кадров невозможно оторваться