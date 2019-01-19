12 фото загадочного племени Оми, которое знает, как правильно раскатывать губу

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12 фото загадочного племени Оми, которое знает, как правильно раскатывать губу

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Британский фотограф Дейл Моррис на протяжении восьми лет снимал коренных жителей юга Эфиопии, которые украшают свои лица необычными аксессуарами.

Фотограф Дейл Моррис бывал в гостях у племени Оми, которое обитает на юге Эфиопии, несколько раз в течение восьми лет

<p>Фото: © Dale R Morris/Caters News</p>

46-летний британец в восторге от героев своих снимков

<p>Фото: © Dale R Morris/Caters News</p>

Фиксировать мгновения из жизни этих людей — большая честь для меня

Дейл Моррис

<p>Фото: © Dale R Morris/Caters News</p>

Древняя культура племён из долины реки Оми оставалась нетронутой в течение сотен лет, но, по мнению фотографа, совсем скоро она исчезнет с лица Земли

<p>Фото: © Dale R Morris/Caters News</p>

Сейчас я понимаю, что делал эти снимки на пороге больших перемен

Дейл Моррис

<p>Фото: © Dale R Morris/Caters News</p>

Местные женщины, прихорашиваясь к празднику, наносят на лицо и тело краски, изготовленные из натуральных красителей, содержащихся в почве и растениях

<p>Фото: © Dale R Morris/Caters News</p>

Чем больше диаметр пластины, вставленной в нижнюю губу, тем более привлекательным считается её обладатель

<p>Фото: © Dale R Morris/Caters News</p>

Сексуальность здесь определяется величиной диска, а не груди или половых органов

Дейл Моррис

<p>Фото: © Dale R Morris/Caters News</p>

Губу растягивают с раннего детства. Когда она становится достаточно эластичной, два нижних зуба удаляют

<p>Фото: © Dale R Morris/Caters News</p>

Старожил

<p>Фото: © Dale R Morris/Caters News</p>

Представители племени Оми модифицировали свои тела до того, как это стало мейнстримом

<p>Фото: © Dale R Morris/Caters News</p>

Фотограф снимает людей, больных витилиго. От этих кадров невозможно оторваться

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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