Косметика с грядки. Лифтинг, омоложение, отбеливание и увлажнение

Милые дамы, признайтесь, вы тоже тайком щедро угощаете лицо овощами и фруктами? Только не надо про огурцы с клубникой — в этом образе красавиц уже столько раз застукали, что становится скучновато. Давайте удивим домочадцев, а когда они в ужасе спросят, что это у нас на лице, мы всё объясним с точки зрения химии и косметологии.

Редиска Фосфор, железо, кальций, натрий, витамины группы В, С, РР Фото © Dan Law FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Интересно, как женщинам это пришло в голову: некуда было девать богатый урожай или просто захотелось попробовать "по приколу"? В любом случае они не ошиблись: этот всем известный овощ оказался антиоксидантом, то есть он сражается против проклятых радикалов, ворующих электроны из наших клеток, а ведь из-за этого мы и стареем.

Если вас интересует эффект лифтинга, то пюре из редиски обязательно должно быть в холодильнике. Его можно делать и в блендере, и на тёрке Марият Мухина, косметолог

Крапива Витамины В, С, Е, К, каротин, дубильные вещества Фото © Pixabay

Не спешите избавляться от этого сорняка в ваших угодьях. Оказывается, хорошая вещь не только для ослабленных волос, но и для лица. К примеру, содержит дубильные вещества — то есть такие, которые снижают жирность кожи, помогают снять воспаление и уменьшают отёки и припухлости.

Крапива — очень актуальное косметическое средство в жаркие дни, поскольку обладает солнцезащитным действием. Ежедневная маска из крапивы заменяет крем 20–30 SPF Марият Мухина, косметолог

Щавель Витамины В1, В2, К, РР, органические кислоты Фото © wikipedia

Кстати, о полезных травах. Если вам надоел жирный блеск на лице и вообще хочется чудес — можно прогуляться до магазина косметики с кошельком, а можно прогуляться без кошелька на природе и нарвать щавеля. В нём есть такое соединение — калиевая соль, она подсушивает кожу, а ещё есть не менее заумные флавоноиды, их задача — вырабатывать коллаген, чтобы делать кожу упругой.

Щавелевый лосьон обладает очень хорошим тонизирующим и отбеливающим эффектом: он нейтрализует кожный пигмент, с его помощью можно убрать веснушки, особенно если добавить лимонный сок Марият Мухина, косметолог

Сладкий перец Витамины С, В1, В2, В3, Е, РР, Р, натрий, железо, калий, кальций, цинк, магний, йод, фосфор, кремний Фото © Pixabay

Но вернёмся в наши теплицы. Вы знали, что в болгарском перце витамина С столько же, сколько в чёрной смородине? А это значит, что он помогает регенерировать клетки кожи. Проще говоря — омолаживает. А ещё кровообращение усиливает. За это отвечает витамин Р, его по-другому называют рутином.

Особенно полезен красный болгарский перец, в нём очень много витамина А, очень полезного для кожи. Рекомендую делать маски из запечённого перца, он становится мягким, но при этом не теряет нужных свойств Марият Мухина, косметолог

Тыква Витамины А, С, D, пектин, фосфор, медь, калий, цинк Фото © Pixabay

Если она ярко-рыжая — это значит, она поспела. А для косметолога — что в ней очень много витамина А, так же как и многих других. Общими усилиями они придают коже здоровый оттенок, борются с воспалительными реакциями и вообще чего только хорошего не делают. Любители даров природы особенно уважают тыкву за толстую корку, в которой все эти сокровища хранятся долгие месяцы, как в консервной банке.

Очень полезны измельчённые тыквенные семечки, они богаты особыми веществами — фитонцидами, которые обладают антипаразитарным действием Марият Мухина, косметолог

Баклажан Витамины С, РР, В, кальций, калий, магний, фосфор, кобальт, железо, каротин, пектин Фото © Pixabay

Да, друзья, вернее подруги, и он тоже достоин жить на вашей земле, даже если вы его терпеть не можете. Он — косметика. Это и витамины, и выработка коллагена, и подтяжка, и увлажнение, и бархатистость, и вообще-вообще.

Баклажан тоже содержит фитонциды и обладает антибактериальными свойствами, и его тоже можно использовать в косметических целях запечённым Марият Мухина, косметолог

Чеснок Витамины B, С, D, йод, калий, кальций, натрий, магний, железо, цинк, титан, вольфрам, селен Фото © Pixabay

Тоже пусть растёт. Как выяснилось, он не только обеззараживает и отгоняет вампиров. Хотя изгнание с лица женщины всякой нечисти вроде угрей — это уже большое дело. Но одновременно чеснок ускоряет обновление клеток с помощью кремниевой кислоты и повышает упругость кожи благодаря витамину D.

Чесночное масло и измельчённый чеснок омолаживают и лечат от акне (угревой сыпи. — Прим. ред.), можно добавить оливковое масло и садовую землянику, чтобы как-то пережить этот специфический запах Марият Мухина, косметолог

Красная смородина Витамины группы B, С, А, Е, натрий, калий, магний, железо Фото © Pixabay

Все в сад! Хоть ягода там растёт и красная, но прекрасно отбеливает кожу и справляется с веснушками благодаря витамину А, а ещё сужает поры. Кстати, она полезна именно для жирной кожи, а тем, у кого сухая, пригодится смородина чёрная.

Смородина также полезна для сосудов, поддерживает их тонус при расширении и убирает маленькие сосуды, которые становятся видны на лице. Даже в замороженном и сушёном виде эта ягода остаётся полезной как косметическое средство Марият Мухина, косметолог

Дыня Витамины группы B, С, А, Е, Н, РР, калий, кальций, магний, цинк, медь, марганец, железо, хлор, сера, йод, фтор, фосфор, натрий Фото © Pixabay

И, наконец, если уж вам в этом смысле повезло с местом жительства, никакой стресс не страшен вашей красоте — просто подумайте о хорошем, лёжа в маске из сладкого, как мёд, плода. Опять же осветляет лицо, выравнивает тон, спасает от угревой сыпи. По крайней мере, косметологи в этом уверяют.