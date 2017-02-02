Стильный кошмар

Фешен-фотограф Алла Корж — о гардеробных кошмарах и преступлениях против хорошего вкуса, опасном стиле и токсичной моде.

Шуба-песец

Почти каждая российская женщина мечтает о шубе — в том или ином объёме. В наших широтах вещь эта часто оправдана, поскольку может сохранить личное тепло лучше другой верхней одежды. К тому же этот предмет гардероба действительно бывает элегантен. Чего не скажешь о "незаконнорождённом" варианте — гиперобъёмной блочной шубе из песца. Стоимость данной вещицы не выше стоимости породистой кошки, а на пошив её явно ушла не одна пушистая Муська. Парадокс. Эта шуба ещё никого не украсила. Сшитая явно по лекалам для человека-прямоугольника, она любое женское тело приводит в соответствие с данной геометрической фигурой. Особенно "хороша" вариация на тему жилета из этих лохматых блоков, надеваемых на кожаную куртку. Именно так пропорциям тела приходит настоящий кирдык. Мой "фаворит" — телогрейка цвета нежного поросёнка, выглядящая издалека максимально аппетитной кольчугой из палок докторской колбасы. Нет денег на качественную изысканную шубу — ходи в пуховике, не дразни голодных и собак.

Вязаные сапоги

Я не должна была писать о них в 2017 году, но, увы, поверьте мне, летом вы обязательно встретите знатных модниц в оных. Надев такие с короткой юбочкой или джинсиками, вы сообщите всему миру, что вы — абсолютный нонконформист в области здравого смысла.

Платье из украденного в ресторации тюля

Особо нарядный случай. Такие платья, видимо, выдают на сдачу при приобретении излишнего объёма в области губ и скул. Этот рентген, не побоюсь научного слова, выявит все сильные стороны вашего интеллекта. Вы не поверите, но я встречала таких дам не только на званых вечерах, но и в торговом центре, к примеру, "дЭвушка" в этом устроила шопинг, вот вам крест.

Туфли-табуретки

Раскрою главный секрет. Ничто так не удлиняет ноги, как привязанные к ним табуреты. Уверена, этот пердимонокль выглядит более адекватно, чем туфли с адской подносочной платформой и приставным каблуком. Такая модель башмачка — жалкое зрелище и угроза здоровью. Обмануть кого-то этими туфлями в том, что касается роста, не удалось ещё ни одному человеку на свете. Любая дамочка в них волшебным образом начинает выглядеть пошло и глупо. Нам это надо? Нет!

Легинсы из эколатекса

Производитель, несомненно, будет утверждать, что это экокожа, но я позволю себе поспорить по поводу определения. Честно говоря, я люблю эту предприимчивость: переназвал дерматин экокожей — и он задышал новой жизнью. Так, да не так. Визуально это чистая резина. Первый вопрос, который я могу задать даме в таких лосинах, — это насколько сильно она там внутри потеет и преет. Если данный предмет надо носить с целью похудения, то делайте это дома, где его можно быстро снять и помыться, дабы аппетитный попец не покрылся гнойниками.

Велюровый костюм

Эта красота пришла на смену простому плюшевому костюму. Мне кажется, я разгадала тайный смысл данного ансамбля. Это хитрый способ знакомства с олигархами. Приходишь в их любимый караоке-лаунж-клуб и садишься в кресло. Свет там приглушённый, поэтому ты абсолютно сливаешься с обивкой мебели. Подслеповатый олигарх плюхается на удобное сиденье, а там уже сидишь ты. Это гениальнейшая ситуация, приводящая к доброму и долгому знакомству с приятным мужчиной. Не благодарите.

Замшевый комбинезон

Чую, это вызовет негодование у мужской части населения — вон же как красиво! Это настоящий супергеройский костюм! Нет, ребята, мы видим гражданский брак имитации байкерской куртки и легинсов. Ничего хорошего из этого союза выйти не может. Вот откуда вечные очереди в уборную. Сколько должно пройти времени, дабы леди смогла освободиться, осуществить задуманное и снова напялить верхнюю часть. В кустики тут уже точно не сбегаешь.

Дорогие мои модники, я верю в хорошее: как только начнёт снижаться спрос на это, производители перестанут творить страшное и перейдут на светлую сторону здравого смысла. Тогда и заживём!