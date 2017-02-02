Что значит лягушка-талисман на руке Татьяны Голиковой

Глава Счётной палаты Российской Федерации украсила своё запястье лягушкой, которая считается денежным талисманом.

В среду состоялась встреча российского президента Владимира Путина с членами правительства. На ней присутствовала глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова. Синий пиджак и белую блузку одна из самых влиятельных женщин в российской политике дополнила несколькими аксессуарами, в том числе браслетом с лягушкой. Необычное украшение на её руке очень похоже на браслет ювелирного бренда Pippo Perez из коллекции Earth стоимостью порядка трёх тысяч долларов США, однако отличается цветом камней. Эксперты говорят, что ряд производителей может заменить камни по запросу клиента. Примечательно, что лягушка или жаба в фэншуй-практике считается символом богатства и изобилия.

Китайская культура с древней практикой фэншуй стала мегапопулярной в нашей стране в 90-е годы XX века. Тогда россияне узнали, что фигурки рыб, бабочек, голубей, уточек и жаб, стоящие на тумбочке, способны влиять на судьбу. Особенно нашему народу полюбилась жаба, которая является символом финансового благополучия. В культуре фэншуй земноводное изображается именно с тремя лапками. Это объясняет красивая легенда. Много лет назад в Китае жила жаба по имени Чан Чу. Она была очень злой, жадной и вредила людям. Будда узнал об этом и наказал сердитое животное. Мудрец отнял у неё одну лапу и заставил помогать бедным обрести богатство. Жаба не посмела ослушаться самого Будды. Она запрыгивала по вечерам в жилища бедняков, держа во рту монетку. Жаба оставляла деньги и уходила, не дожидаясь благодарности. Позднее фигурку жабы с монеткой во рту стали использовать для привлечения богатства. Считается, что она бережёт благосостояние дома и не позволяет деньгам утекать. Жаба также помогает накапливать и приумножать деньги.

Согласно фэншуй, лучше всего "работает" фигурка земноводного, если поместить её в юго-восточной стороне жилища. При этом важно выбрать место для жабы или лягушки так, чтобы она не попадалась на глаза каждому гостю. В одной квартире может быть несколько фигурок земноводных, но не более девяти. Если рядом с жабой будет источник воды, это увеличит ваши шансы на богатство. Это может быть аквариум, небольшой фонтан или картина с изображением воды.

Как рассказала нам эксперт по фэншуй Оксана Борисова, украшения с жабой притягивают к человеку богатство не меньше, чем сувенир на полке. Чтобы усилить эффект, необходимо "посадить" жабу именно на браслет.

Носить украшение с жабой лучше на той руке, которой вы берёте или отдаёте деньги. Это активизирует ваш финансовый поток Оксана Борисова, эксперт по культуре фэншуй

Глава Счётной палаты Татьяна Голикова надела браслет на левую руку. Стоит отметить, что украшения с изображением животных сейчас на пике популярности. Их любят не только актрисы и художницы, но и бизнес-леди, и политики.

Стилист и шопинг-консультант Анастасия Перепёлкина, к которой мы обратились с вопросом, отметила, что неброские украшения с представителями флоры и фауны вполне допустимо надеть даже на официальные мероприятия, главное — отсутствие на них строгого дресс-кода.

— Анималистические мотивы в одежде и украшениях уже можно считать классикой. А классика уместна всегда. Но для официальных мероприятий важно, чтобы украшения были неброскими. Огромное кольцо на полруки с пауком будет смотреться странно, а маленькая брошка в виде того же насекомого — вполне уместно.

Женственность" и "сказочность" — два основных тренда современной моды. Анималистические украшения вписываются в них как нельзя лучше Анастасия Перепёлкина, стилист, шопинг-консультант

Ювелирные украшения в виде лягушек, пауков, змей, кошек, медведей, слонов присутствуют в линейках большинства крупных брендов. Подобные изделия можно найти у брендов Gucci, Dolce & Gabbana, Buccellati, Graff, Piaget. Это могут быть кольца, серьги, броши, подвески, браслеты и даже запонки.

По мнению имидж-стилиста Веры Проскуровой, иногда украшения с изображением животных взрослые люди носят, потому что в душе они всё ещё дети. Это касается случаев, если в украшениях воплощены именно игрушечные звери. Если же украшения исполнены в виде хищных кошачьих (тигры, львы, рыси) или пресмыкающихся (змеи, ящерицы), насекомых, то чаще всего это говорит о некой хищной натуре обладателя такого украшения: о властном характере, повышенной эмоциональности и некой агрессии, рассказала эксперт.