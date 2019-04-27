Улитка-зомби, осы-байкеры... Опасные "подарки" природы на ваших дачах

Не за горами майские праздники, а это значит, что открывается дачный сезон. Лайф собрал подборку весёлых гостей владельцев загородных домов.

Улитка-зомби

Музыкант и журналист Пётр Сальников пару лет назад обнаружил у себя на даче улитку-зомби.

— У неё в глазах живёт спороциста (личинки гусеницы), которая не даёт спрятать глазные щупальца и пульсирует разными цветами. Так улитку замечают птицы, поедают её, и через помёт эти личинки цепляет следующая улитка. Почему зомби? Потому что улитка от спороцисты слепнет и инстинктивно ползёт на свет, становясь уязвимой. Честно говоря, думал, что она не живёт в средней полосе. Если птица откусит только щупальца, то они отрастут заново. Поэтому сейчас я отрублю несчастной всю голову целиком, — написал автор видео.

Ползучие гады

Самым распространённым "презентом", особенно для жителей средней полосы России, будут змеи. С первыми лучами солнца они выползают из леса и ищут новые пристанища. Нередко укромные места находятся в ещё пустующих дачных домах, пристройках и теплицах. Особенно любят ползучие гады стога сена и навозные кучи. В Тюмени один из дачников обнаружил в своей теплице около 20 змей.

Ульи повсюду

Ещё одна напасть для дачников — осиные гнезда. Насекомые "оборудуют" их на чердаках и под крышами. Но встречаются и совсем интересные случаи. Пользователь "Инстаграма" @exegic увидел велосипед, вокруг которого жужжали и роились осы. А корзинка-багажник превратилась в осиное гнездо.

— Через несколько минут после того, как я сделал это фото, полиция оцепила велосипед и пребывала в явном недоумении, — пишет автор фото.

Деревья в паутине

Во второй половине весны, когда всё вокруг цветёт, деревья и кустарники может атаковать горностаевая моль. Кажется, что растения покрыты плотной паутиной. Но нет, на самом деле это плотные коконы с гусеницами, которые потом превращаются в бабочек. Они съедают молодые листья деревьев. На фотографиях выглядит загадочно. Вблизи на это лучше не смотреть.

Мишка на даче

В одном из дачных посёлков Красноярского края визиты медведей — не редкость. По словам местных жителей, они приходят полакомиться яблоками. "Сегодня ночью к нам в огород зашли медведи. Мы увидели их утром возле яблонь и спугнули. Сообщили службе МЧС", — пишет в соцсети "ВКонтакте" жительница Елена. Звери просто тоже захотели отдохнуть!