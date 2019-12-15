Война КГБ против МВД. Кто довёл Щёлокова до рокового выстрела

Приход Андропова к власти стал началом краха блестящей карьеры главы МВД Щёлокова, закончившейся двумя самоубийствами и слухами о попытке покушения на нового генсека.

12 декабря 1984 года бывший министр внутренних дел Николай Щёлоков указом Президиума Верховного Совета СССР был лишён всех государственных наград, звания генерала армии и исключён из партии. На следующий день один из самых могущественных министров брежневской эпохи надел свой парадный мундир и свёл счёты с жизнью.

Могущественный министр

В отличие от своего многолетнего конкурента Юрия Андропова, Щёлоков был близким другом Брежнева и познакомился с ним ещё в довоенном Днепропетровске, в период начала политической карьеры Брежнева.

После прихода Леонида Брежнева к власти Николай Щёлоков стал сначала министром охраны общественного порядка, а затем внутренних дел. Он превратился в одного из самых могущественных министров той эпохи, а для советской милиции его роль стала основополагающей. Фактически именно Щёлоков и создал её.

С самого начала советской власти так повелось, что ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ всегда получали особый статус, содержание, привилегии и внимание партии. Милиция же традиционно была нелюбимым пасынком, довеском к могущественной госбезопасности.

Деньги им выделяли по остаточному принципу, про кадры и говорить было нечего, всех лучших разбирали другие ведомства, в милицию зачастую шли люди, не окончившие даже среднюю школу. Даже среди следователей уголовного розыска высшее образование имел в среднем только каждый десятый сотрудник.

Щёлоков занимал пост министра внутренних дел 16 лет. Дольше, чем кто-либо в советской истории. За это время он превратил МВД в одно из самых могущественных советских ведомств, вкладывая огромные усилия не только в добывание денег и техники для министерства, но и в то, что сейчас назвали бы пиаром.

Многочисленные фильмы и сериалы про советских милиционеров появились во многом усилиями Щёлокова. А День милиции превратился в едва ли не один из самых ярких советских праздников с обязательным торжественным концертом по ТВ, в котором принимали участие главные звёзды эстрады.

Преступление в метро

Отношения между Щёлоковым и Андроповым никогда не были блестящими. Щёлоков мог позволить себе демонстративно оказывать знаки внимания опальным деятелям культуры типа Солженицына или Вишневской, к которым возникали претензии у КГБ. Он всячески препятствовал попыткам КГБ закрепиться в его ведомстве по образцу армии, хотя такое желание у Андропова имелось.

Но по-настоящему враждебными их отношения стали после резонансного преступления в конце декабря 1981 года. За несколько дней до Нового года в Подмосковье был найден забитый насмерть майор КГБ. Расследование показало, что убийцами были милиционеры из линейного отдела на станции "Ждановской", которая теперь носит название "Выхино".

Оказалось, что подвыпивший майор, возвращавшийся домой с дефицитными продуктовыми наборами, был задержан и ограблен милиционерами в метро.

В процессе грабежа у него обнаружили удостоверение сотрудника КГБ, и майор пригрозил милиционерам, также нетрезвым, всеми мыслимыми карами. Те вывезли майора в Подмосковье и забили арматурой.

Проведённое расследование показало, что это был не единственный случай. Грабёж припозднившихся пассажиров был поставлен в линейном отделе на конвейер.

Публично об этом инциденте не сообщалось, однако в обоих ведомствах стоял страшный шум. Андропов негодовал и добился тотальной проверки всей советской милиции. Государственный механизм разворачивался медленно, пока он раскачался, умер Брежнев.

Леонид Ильич скончался аккурат в День милиции в 1982 году, и это было знаком для Щёлокова. Теперь спасти его не могло уже ничто. Через месяц после его смерти Щёлоков был снят с поста министра.

Опала

Начался форменный погром милиции, сокращение штатов, закрытие некоторых отделов и управлений, в том числе Управления профилактики преступлений, особенно дорогого Щёлокову, который был его создателем.

В самом министерстве также обнаружились серьёзные проблемы. Больше всего претензий вызывало Хозяйственное управление, которое заподозрили в том, что его руководство разворовало весьма внушительные казённые средства. Под видом содержания большой сети служебных квартир списывались немалые деньги.

Возникли вопросы и к самому Щёлокову. Его заподозрили в присвоении вещдоков, в частности, после арестов подпольных торговцев антиквариатом и драгоценностями, в съёмках фильма про самого себя за государственный счет, размещении родственников в служебных квартирах, получении очень дорогих подарков и т.д. Возникли вопросы и к его жене по поводу её причастности к т.н. бриллиантовому подполью. Т.е. скупке и перепродаже драгоценностей.

Покушение, которого не было

Щёлоков был готов за свой счёт возместить казне все потери, понесённые в результате его действий. Сумма там была далеко не заоблачная, а речи о каких-то многомиллионных взятках или хищениях вообще не шло.

Однако его супруга не стала дожидаться развязки. 13 февраля 1983 года, через два месяца после отставки мужа, Светлана Щёлокова покончила с собой.

По Москве поползли слухи, что перед смертью безутешная Щёлокова решила отомстить Андропову. И Щёлоковы, и Андроповы жили в одном номенклатурном доме (и подъезде) на Кутузовском проспекте.

Светлана якобы подкараулила Андропова в подъезде и вошла в лифт вслед за ним. А затем достала из сумочки один из наградных пистолетов своего мужа и выстрелила генеральному секретарю в спину. После этого прошла в свою квартиру и там застрелилась сама. Андропов выжил, но получил ранение в почку. Инцидент засекретили, однако генсек остаток своей жизни провёл прикованным к больничной постели.

Слухи были настолько популярны, что просочились даже в западную прессу. А уже в начале нулевых некая Раиса Старостина, по её словам, работавшая уборщицей в этом номенклатурном доме, подтвердила эту историю. Она заявила, что была её свидетельницей и "лично затирала следы крови".

Правда, против этой версии есть несколько весомых аргументов. Во-первых, по официальной версии Светлана Щёлокова покончила с собой не в квартире на Кутузовском, а на даче в Серебряном Бору. Во-вторых, Андропов всегда ходил в сопровождении охраны, которая не оставляла его ни на минуту.

Вряд ли Светлана Щёлокова могла подкараулить его в лифте. В-третьих, в первые несколько месяцев пребывания у власти Андропов был достаточно бодр. Окончательно слёг он уже осенью 1983 года, более чем через полгода после мнимого покушения.

Скорее всего, слухи об этом покушении были вдохновлены реально существовавшей враждой между ними. Однако в действительности покушения не было.

Смерть Щёлокова

Злоключения бывшего министра продолжались. Летом 1983 года он был выведен из состава ЦК КПСС. Его бывших выдвиженцев и приближённых вызывали на допросы, требуя дать показания против шефа.

В начале февраля 1984 года умер Андропов, проболевший несколько месяцев. Ему на смену пришёл Константин Черненко. Но он был настолько дряхлый, что не вмешивался вообще ни во что. Новые уголовные дела при нём заводить перестали, но все старые андроповские по инерции продолжались.

Конец 1984 года выдался для Щёлокова по-настоящему чёрным. Его лишили звания генерала армии, отняли все государственные награды и в довершение всего изгнали из партии. Это была крайняя степень остракизма, которая не оставляла шансов на благополучный исход дела. Со дня на день за бывшим министром могли прийти и арестовать его.

10 декабря Щёлоков написал предсмертное письмо на имя Черненко. В нём он отрицал какую-либо вину перед партией и государством и просил "не трогать" его детей. 13 декабря, надев парадный мундир, он достал любимое охотничье ружьё.

Через три месяца после его самоубийства умер Черненко и новым генсеком стал Михаил Горбачёв. Однако при нём у Щёлокова точно не было бы шансов остаться на свободе. Горбачёв зачищал брежневских выдвиженцев едва ли не энергичнее, чем Андропов. И в эпоху перестройки Щёлоков официально стал одним из самых отрицательных деятелей брежневской эпохи.