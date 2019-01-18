Топ-10. Гид по купелям и прорубям Москвы

Купание в проруби является неотъемлемой частью празднования Крещения. 19 января тысячи россиян будут окунаться в купели с ледяной водой. Лайф составил карту мест в Москве, где можно нырнуть с удобствами.

В Москве оборудуют 59 мест для крещенских купаний. Возле каждого из них будет дежурить бригада врачей. Также для смелых ныряльщиков возле прорубей и купелей установлены палатки, где можно согреться горячим чаем под тёплым пледом.

Из почти шести десятков мест мы выбрали 10 самых интересных и живописных.

1. Храм на Чистом Вражке, 1-й пер. Тружеников, 8 (ЦАО)

Во дворе Храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке жители Москвы и гости столицы смогут окунуться в прорубь. Также можно будет зайти в храм и поставить свечи. Возле проруби будут установлены пункты горячего питания и торговые павильоны.

2. Площадь Революции, метро "Театральная", "Охотный ряд" (ЦАО)

Специально в честь Крещения работу метро продлевают до двух часов ночи, а наземного транспорта (муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев) — до трёх часов. Поэтому все желающие нырнуть в купель вместе с Владимиром Жириновским или Олегом Газмановым должны успеть на площадь Революции в эту январскую ночь. Здесь нет водоёма, поэтому устанавливаются три купели. Судя по крещенским ныряниям прошлых лет, площадь Революции — самая медийная точка Москвы.

3. Москва-река, Строгинская пойма, ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3 (СЗАО)

Прорубь на Москве-реке оборудована всеми необходимыми ограничителями, чтобы ныряющие чувствовали себя надёжно. Глубина выбрана небольшая, толщина льда не заставляет волноваться. А спасатели всегда придут на помощь.

4. Бездонное озеро, "Серебряный Бор", ул. Таманская, 91 (СЗАО)

Пожалуй, самое любимое место москвичей и гостей столицы, которым не нужны телекамеры и звёзды, а достаточно природы. В Департаменте природопользования Москвы сообщили, что в прошлом году в Крещенскую ночь гостями Бездонного озера стали не только желающие нырнуть в прорубь, но и те, кому хотелось чистого воздуха в русском лесу. Спасатели, медики и полевая кухня будут рады всем желающим и в эти выходные.

5. Акватория Химкинского водохранилища, Прибрежный проезд, 1–7, Ленинградское шоссе, 47–49 (САО)

На севере Москвы оборудованы проруби в Химкинском водохранилище. Как заверили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, бояться окунающимся нечего: проруби оборудованы ступеньками, перилами и нескользкими покрытиями.

6. Дворцовый пруд, между ул. Академика Королёва и 1-й Останкинской (СВАО)

Одно из самых популярных мест среди москвичей. Потому что здесь всегда есть телевидение, которое снимает смельчаков, задаёт им вопросы и интересуется их самочувствием. За "минутой славы" многие люди окунаются в этот водоём XVII века. Неподалеку от проруби будет открыт новый храм Живоначальной Троицы, где пройдёт крещенский молебен.

7. Озеро Святое, ул. Оранжерейная, 18 (ВАО)

Служба водных спасателей назвала это место самым популярным в 2018 году по количеству окунающихся в прорубь. И связано это не столько с названием озера, сколько с его живописностью и природным ландшафтом, который восхищает даже ночью. Даже в ледяной воде.

8. Озеро Белое, ул. Заозёрная, 2–6 (ВАО)

Большое ледниковое озеро славится своей чистой водой и песчаным дном. Озеро известно с XV века. На него обратил внимание Пётр I и перенёс сюда из Измайлова лодки и карбасы своей "потешной флотилии". Окунуться в историческую воду можно, как и в других местах Москвы, под присмотром спасателей и медиков.

9. Донской монастырь, Донская площадь, 1 (ЮАО)

Здесь купания для всех желающих будут открыты впервые. Окунуться в купели в сквере перед обителью смогут как мужчины, так и женщины. Все желающие смогут зайти в монастырь, помолиться и набрать крещенской воды. В палатках возле купелей можно будет взять горячий чай.

10. Царицынский пруд, ул. Дольская, д. 1 (ЮАО)

В музее-заповеднике "Царицыно" москвичи и гости столицы смогут сначала погулять по красивым паркам старинной усадьбы, а затем нырнуть в прорубь. Медицинская служба и спасатели будут дежурить всю ночь. Как сообщает пресс-служба водных спасателей Москвы, в 2018 году Царицынский пруд вошёл в тройку самых популярных мест для крещенских купаний.