Топ-10. Гид по купелям и прорубям Москвы

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Топ-10. Гид по купелям и прорубям Москвы

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Купание в проруби является неотъемлемой частью празднования Крещения. 19 января тысячи россиян будут окунаться в купели с ледяной водой. Лайф составил карту мест в Москве, где можно нырнуть с удобствами.

В Москве оборудуют 59 мест для крещенских купаний. Возле каждого из них будет дежурить бригада врачей. Также для смелых ныряльщиков возле прорубей и купелей установлены палатки, где можно согреться горячим чаем под тёплым пледом.

Из почти шести десятков мест мы выбрали 10 самых интересных и живописных.

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1. Храм на Чистом Вражке, 1-й пер. Тружеников, 8 (ЦАО)

<p>Фото: © Википедия</p>

Во дворе Храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке жители Москвы и гости столицы смогут окунуться в прорубь. Также можно будет зайти в храм и поставить свечи. Возле проруби будут установлены пункты горячего питания и торговые павильоны.

2. Площадь Революции, метро "Театральная", "Охотный ряд" (ЦАО)

Специально в честь Крещения работу метро продлевают до двух часов ночи, а наземного транспорта (муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев) — до трёх часов. Поэтому все желающие нырнуть в купель вместе с Владимиром Жириновским или Олегом Газмановым должны успеть на площадь Революции в эту январскую ночь. Здесь нет водоёма, поэтому устанавливаются три купели. Судя по крещенским ныряниям прошлых лет, площадь Революции — самая медийная точка Москвы.

3. Москва-река, Строгинская пойма, ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3 (СЗАО)

Прорубь на Москве-реке оборудована всеми необходимыми ограничителями, чтобы ныряющие чувствовали себя надёжно. Глубина выбрана небольшая, толщина льда не заставляет волноваться. А спасатели всегда придут на помощь.

<p>Фото: © L!FE / Марат Абулхатин</p>

4. Бездонное озеро, "Серебряный Бор", ул. Таманская, 91 (СЗАО)

Пожалуй, самое любимое место москвичей и гостей столицы, которым не нужны телекамеры и звёзды, а достаточно природы. В Департаменте природопользования Москвы сообщили, что в прошлом году в Крещенскую ночь гостями Бездонного озера стали не только желающие нырнуть в прорубь, но и те, кому хотелось чистого воздуха в русском лесу. Спасатели, медики и полевая кухня будут рады всем желающим и в эти выходные.

5. Акватория Химкинского водохранилища, Прибрежный проезд, 1–7, Ленинградское шоссе, 47–49 (САО)

На севере Москвы оборудованы проруби в Химкинском водохранилище. Как заверили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, бояться окунающимся нечего: проруби оборудованы ступеньками, перилами и нескользкими покрытиями.

6. Дворцовый пруд, между ул. Академика Королёва и 1-й Останкинской (СВАО)

Одно из самых популярных мест среди москвичей. Потому что здесь всегда есть телевидение, которое снимает смельчаков, задаёт им вопросы и интересуется их самочувствием. За "минутой славы" многие люди окунаются в этот водоём XVII века. Неподалеку от проруби будет открыт новый храм Живоначальной Троицы, где пройдёт крещенский молебен.

<p>Фото: © L!FE / Марат Абулхатин</p>

7. Озеро Святое, ул. Оранжерейная, 18 (ВАО)

Служба водных спасателей назвала это место самым популярным в 2018 году по количеству окунающихся в прорубь. И связано это не столько с названием озера, сколько с его живописностью и природным ландшафтом, который восхищает даже ночью. Даже в ледяной воде.

8. Озеро Белое, ул. Заозёрная, 2–6 (ВАО)

Большое ледниковое озеро славится своей чистой водой и песчаным дном. Озеро известно с XV века. На него обратил внимание Пётр I и перенёс сюда из Измайлова лодки и карбасы своей "потешной флотилии". Окунуться в историческую воду можно, как и в других местах Москвы, под присмотром спасателей и медиков.

9. Донской монастырь, Донская площадь, 1 (ЮАО)

Здесь купания для всех желающих будут открыты впервые. Окунуться в купели в сквере перед обителью смогут как мужчины, так и женщины. Все желающие смогут зайти в монастырь, помолиться и набрать крещенской воды. В палатках возле купелей можно будет взять горячий чай.

<p>Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын</p>

10. Царицынский пруд, ул. Дольская, д. 1 (ЮАО)

В музее-заповеднике "Царицыно" москвичи и гости столицы смогут сначала погулять по красивым паркам старинной усадьбы, а затем нырнуть в прорубь. Медицинская служба и спасатели будут дежурить всю ночь. Как сообщает пресс-служба водных спасателей Москвы, в 2018 году Царицынский пруд вошёл в тройку самых популярных мест для крещенских купаний.

Автор:
НХ
Наталья Хомякова
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