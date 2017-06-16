Олимпийская сборная лишилась 18-летней наездницы, которую посадили за автоугоны

Претендентка на включение в состав олимпийской сборной Великобритании Кирсти Ковел была осуждена на два года тюрьмы. 18-летняя наездница по ночам помогала банде автоугонщиков перегонять машины. Вычислить преступников удалось благодаря системе видеофиксации и информации с их телефонов.

Подающая надежды британская наездница Кирсти Ковел, которая готовилась к выступлениям на летних Олимпийских играх, ближайшие два года проведёт не на ипподроме, а в тюрьме. Такое решение принял суд английского города Мейдстоун. Следствие установило, что 18-летняя девушка помогала банде, на счету которой 33 угона автомобилей, совершённых в графстве Кент и на юго-востоке Лондона в течение двух месяцев. В 13 случаях Кирсти сама управляла похищенными транспортными средствами. Общий ущерб от действий преступников оценивается в 700 тысяч фунтов стерлингов.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 14 2017 в 12:25 PDT

В качестве целей угонщики выбирали, как правило, автомобили премиальных марок, таких как BMW, Mercedes и Audi. Преступления совершались под покровом ночи. Молодые люди, самому юному из которых едва исполнилось 15 лет, орудовали в лыжных масках и перчатках. Они забирались в дома и крали ключи от автомобилей, а затем перегоняли железных коней в безопасное место. Здесь машины либо готовили к продаже, перебивая им номера, либо разбирали на запчасти, однако некоторые автомобили просто сжигали.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 14 2017 в 12:25 PDT

Полиция вышла на след Кирсти Ковел и её подельников благодаря системе автоматической видеоидентификации номерных знаков, а также информации с их смартфонов. После задержания 18-летняя наездница заявила, что действовала неумышленно, так как не знала, что за машины её просили перегонять. Адвокат осуждённой попытался защитить подопечную, сославшись на её тяжёлое эмоциональное состояние, связанное с предсмертным состоянием отца. Однако эти доводы не убедили судей, и Кирсти была приговорена к двум годам тюрьмы. Остальные члены банды проведут в заключении от полутора до пяти лет.