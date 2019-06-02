Адреналин или скука? Почему женщины хвастаются кражами из магазинов

На Западе новый тренд: женщины крадут в супермаркетах косметику и одежду и выкладывают отчёты об этом в соцсетях. Психологи объясняют это стремлением почувствовать себя супергероем, привлечь внимание мужчин и зарядиться адреналином. "Невинная забава" распространяется в Сети со скоростью лесного пожара и может закончиться для любительниц острых ощущений не только уголовным делом, но и привести к летальному исходу.

"Во время моего последнего посещения торгового центра я побила свой рекорд и взяла на $308,10. Могла бы взять и больше, но знала, что, если уйду со слишком многими вещами, моя мама меня заподозрит. Мне нравится это делать, потому что, когда вы идёте по торговому центру с 10 сумками, полными одежды и украшений, вы чувствуете себя непобедимой", — радуется пользовательница, скрывающаяся за ником Raddl.

"Чёрт побери, что бы я делала, если бы не существовало это онлайн-сообщество воров-презентаторов? — восклицает Piña. — Просто хреново себя чувствуешь, когда приносишь домой "честно умыкнутое" с прилавка и витрины и вынуждена любоваться этим в одиночестве. Как здорово, что есть "Инстаграм", где можно всё выложить!"

Получается, что воруют не по необходимости, не ради того, чтобы "поесть и не умереть", и не потому, что страдают клептоманией. Крадут просто потому, что испытывают удовольствие от процесса. Новые воры — это своеобразный гибрид подростка, который бросает вызов обществу, воруя рубашку с большого склада, с инфлюенсером, за которым — миллионы последователей в социальных сетях.

Они загружают фотографии со своими украденными предметами, часто добавляя стоимость, и классифицируют фотографии под названием "добыча от посещения магазина".

Преподаватели факультета психологии Университета Святой Марии в Галифаксе (Канада) Кэтрин Буржуа, Женева Рид и Мэриэнн Фишер проанализировали эту социальную тенденцию. Они пришли к выводу, что воры — несомненно женщины (поскольку на выложенных в Интернете фотографиях нет ни одной мужской вещи).

Авторы исследования поясняют, что почти во всех случаях речь идёт о косметических средствах. Из 1986 украденных предметов, фигурировавших на 87 фотографиях, выложенных в Сети, 1376 были связаны с "желанием произвести впечатление и возбудить интерес у мужчин", а именно: почти четверть (22%) составляли продукты, связанные с красотой губ, за ними следуют косметика для глаз (17%) и нижнее бельё (16%), включая бюстгальтеры, трусики и подвязки. Были также товары для ухода за кожей или волосами".

Психологи уверены, что "воровки, выставляющие напоказ украденное, чувствуют себя как модели на подиуме, полагая, что привлекут внимание". И занимаются этим ремеслом, чтобы повысить свою ценность в глазах мужчин и расширить возможность выбора партнёра для флирта и не только.

"Это не просто тенденция, — считают исследователи феномена. — Это виртуальное городское племя, члены которого меряются своими подвигами".

Воровки соревнуются в своём искусстве и объёмах украденного, часто выкладывая снимки с бирками, демонстрируя цену товара.

"Платье — 18 долларов; юбка — 22; колье — 13; ожерелье — 10; итого $63", — перечисляет "трофеи" Forever 21, выкладывая фотографии и сопровождая свой пост хештегом lifting haul ("подъёмный груз").

"Моя сегодняшняя добыча в торговом центре Lush тянет на $930", — сообщает Lifter, добавляя, что за время "работы" в этом супермаркете "сэкономила уже $4300".

"Странно, как отдельные идиоты не понимают, что своё местонахождение им не удастся скрыть никакими прозвищами и паролями, — удивляется и предупреждает одновременно пользователь Ups. — Как только полиция накопит достаточно материала против вас и преодолеет свою лень, всех легко найдут по IP-адресам. Не спасёт, даже если вы выходили в Сеть из интернет-кафе. Ведь всё регистрируется: время выхода в Интернет, данные человека, арендовавшего компьютер. Да и лица могут быть записаны на камеры наблюдения".

Пока же за полицию впрягаются ютуберы, промышляющие записями со скрытых камер в магазинах. Испанская El Confidencial на днях рассказала о молодой женщине, которая подменяла ценники в магазинах перед покупкой дорогих вещей, а затем выкладывала свои "подвиги" в Сеть. Когда видеозапись её "работы" была выложена в Сети в сопровождении комментариев: "Зачем ты это делаешь? Это ведь не вопрос жизни и смерти, не вопрос твоего выживания? Ты меня разочаровала" — то героиня сюжета не выдержала и покончила с собой. В тот самый день, когда ей исполнилось всего лишь 30.