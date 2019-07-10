Как сотрудницу "Ашана" и мать троих детей обвинили в педофилии

В казанских СМИ появилась шокирующая новость: работница "Ашана" в кустах у своего дома якобы надругалась над двенадцатилетним мальчиком. Новость была выдержана в канцелярском тоне полицейского пресс-релиза: мол, насильницу уже задержали за "насильственные действия сексуального характера", а в начале июля возбудили уголовное дело. Лайф провёл своё расследование, и его результаты сильно удивляют.

Вот эти кусты на перекрёстке Ломжинской и Фучика, где, по версии казанских журналистов, работающая в "Ашане" тридцатисемилетняя женщина совершила "насильственные действия сексуального характера". Новость выглядела настолько дикой, что моментально разлетелась по российским СМИ. Что произошло в голове у безумной женщины? — это ещё в мягкой форме основной вопрос в комментариях социальных сетей, где работницу "Ашана" сходу предложили посадить "на кол" и подвергнуть насильницу другим самым страшным карам.

Лайф решил перепроверить информацию о насилии женщины над несовершеннолетним и провёл собственное расследование. В СУ СКР по Республике Татарстан сообщили, что ничего о возбуждении уголовного дела в отношении женщины-насильницы не знают.

— Да, я читал эту новость, звонил, перепроверял, но подтверждения не нашёл. Может быть, полицейские что-то нарыли? — удивляется глава пресс-службы СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

И это уже необычно, ведь жертвой насильницы фигурирует несовершеннолетний, поэтому дело должен возбуждать именно СК. Лайф позвонил и в полицию, где о противоестественном преступлении тоже никто ничего рассказать не смог. Казалось бы, такое дикое злодеяние должно было быть у всех на устах, но нет — тишина.

Лайф даже позвонил в "Ашан", но сотрудники пресс-службы, пообещав разобраться, перестали подходить к телефону...

Тогда Лайф обратился к первоисточнику, откуда и разошлась сенсационная новость, — порталу prokazan.ru. Статью украшало заретушированное фото предполагаемой насильницы, по которому мы смогли установить личность женщины. Ею оказалась тридцатисемилетняя мать троих детей Елена.

Лайфу удалось быстро связаться с Еленой. Услышав о своём насилии над несовершеннолетним, она была глубоко шокирована. То, что в публикации говорилось именно о Елене, не было сомнений — об этом свидетельствовали не только заретушированное фото, но и возраст, место работы и даже адрес на пересечении улиц Ломжинской и Фучика (где, по сообщению казанских журналистов, и было совершено дичайшее насилие), совпадающий с её домашним.

Шокированная Елена не сразу смогла прийти в себя и только в следующем разговоре с Лайфом попыталась объяснить, каким образом из обычной работницы "Ашана" и матери троих малолетних детей превратилась в педофила-насильника.

Оказывается, это она написала заявление на соседского двенадцатилетнего мальчика, который 17 июня попытался склонить её семилетнего сына к развратным действиям. Поэтому Елена в первую очередь подозревает в "заказухе" родителей тинейджера, напавшего на её маленького сына.

— Я поставила на них крест. Это внешне набожная семья, мальчик учится в религиозном лицее. Теперь у него жизни нормальной не будет. Они ничего мне не могут сделать, вот и льют грязь через прессу! — торжествует Елена.

В подтверждение своих слов Елена предоставила Лайфу своё заявление в полицию. А вот подтверждения версии, распространённой порталом prokazan.ru, Лайф так и не нашёл.

Если сообщение казанского сайта типичный образец "фейк ньюс", то важно понять позицию самих журналистов. Лайф связался с главным редактором портала prokazan.ru Женей Потехиной — молодой журналисткой и довольно успешным, по меркам Казани, видеоблогером.

Главный редактор Евгения отказалась общаться по телефону, сославшись на то, что находится на больничном. Она писала сообщения в "Вотсап", которые после почему-то быстро удаляла.

Казанская главред, сославшись на закон о СМИ, отказалась раскрыть Лайфу свой источник. Но в разговоре с журналисткой красной нитью проходила мысль, что она не знает, что именно там произошло, и не уверена в информации "на все сто". Вся страна знает об ужасной насильнице малолетних — работнице "Ашана", комментаторы соцсетей уже призывают казнить её самыми изощрёнными способами, а 37-летняя мать троих детей узнаёт о своём "преступлении" только от Лайфа.

В марте этого года введён новый федеральный закон № 28 (о фейковых новостях), по которому редакции казанского портала может грозить довольно крупный штраф — до 500 000 рублей, "новость" должна быть заблокирована Роскомнадзором. А героиня скандальной заметки ещё и может подать иск о клевете.

Но на момент публикации Лайфа статья "В Казани работницу "Ашана" обвинили в надругательстве над ребёнком в кустах" всё ещё висела на казанском сайте.