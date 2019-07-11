Серийному убийце пенсионный возраст не помеха. Старушка забивала свиней и людей

Женщина — серийный убийца явление редкое. Потому леденящая кровь новость о 80-летней пенсионерке, убивавшей на протяжении многих лет, быстро разлетелась по Интернету. Софья Жукова ещё в феврале расчленила своего постояльца, а теперь признаётся в других убийствах, в том числе восьмилетней девочки, которую пенсионерка убила за "шум и беготню". Лайф разбирался, почему хабаровская пенсионерка так долго избегала правосудия.

Началась эта страшная история с найденных на помойке останков. В конце января дети посёлка Берёзовка на окраине Хабаровска играли возле труб теплотрассы, когда заметили, что дворовая собака таскает в своей пасти заиндевевшую человеческую руку! Испуганные школьники побежали к взрослым. В ближайшей мусорке было найдено два чёрных пластиковых пакета со свежеразделанным трупом мужчины. Убитого опознали по пышным усам — это был 52-летний гражданин Украины Василий Шляхтич. По иронии судьбы Шляхтич работал в Берёзовке дворником. И именно этот участок с мусорными контейнерами, куда выбросили его тело, ему и нужно было убирать.

Шляхтич не смог принять "революцию достоинства" на своей исторической родине и перебрался в Россию поближе к родственникам. По свидетельству знающих его людей, Василий был человеком добрым и незлобивым, но водился за ним грешок — дворник частенько любил заложить за воротник. В тот роковой день он получил зарплату и выпил с хозяйкой квартиры, где снимал комнату. На следующий день Василий на работу не вышел. И начальство подумало, что работник снова ушёл в запой. Поэтому его не сразу хватились.

Доподлинно не известно, почему 80-летняя, но ещё очень крепкая женщина с неприятным сиплым голосом в пьяной ссоре зарубила постояльца топором, разделала труп и выбросила на помойку, откуда его руку и вытащили голодные псы.

Обнаружив тело Шляхтича, следователи первым делом пришли в квартиру в доме № 2 квартала 40 лет Победы и обнаружили на полу замытые следы крови. Софья Михайловна встретила следователей в нижнем белье и по обыкновению пьяной, ругаясь как сапожник. Впрочем, отрицать убийство Шляхтича она даже не стала.

Соседи не удивились тому, что Сипатая убила своего постояльца. Она всегда была агрессивной и физически крепкой. Да и работа у неё была пугающая — забой свиней на ферме. Её злоба умножалась на алкоголь, которым она часто злоупотребляла. По Интернету сразу же расползлись зловещие слухи о женщине-каннибале, лакомящейся человеческими внутренностями, обнаруженными в её квартире вместе с топорами и пилами. Однако Следственный комитет эти слухи не подтвердил, ограничившись сухим коротким пресс-релизом. Да, страшная, необычная, но бытовуха.

Поэтому очередное сообщение в телеграм-канале о том, что пенсионерка даёт признательные показания и по другим убийствам, заставили эти слухи не просто воскреснуть, но и обрасти новыми ужасающими подробностями.

14 декабря 2005 года в Берёзовке пропала восьмилетняя девочка. Её тело нашли через несколько недель. По горячим следам были пойманы два парня, нашедшие её телефон. И они даже признались, что надругались и убили девочку, и просидели три месяца в СИЗО. "Найти свидетелей или хотя бы косвенные доказательства их вины не удалось. По закону обвинение не может строиться только на чистосердечном признании подозреваемых. Поэтому дело было закрыто", — р ассказал представитель УВД РФ в Хабаровском крае Александр Прохорец, занимавший в те годы пост заместителя начальника ОРЧ по розыску преступников и лиц, пропавших без вести. Прохорец отметил, что арестованные даже показали, как они совершали убийство. Остаётся только догадываться, каким образом были получены признательные показания у двух молодых мужчин.

Ещё одно тяжёлое преступление, в котором призналась Жукова, — убийство ещё одной постоялицы, которая весной 2013 года продала свою квартиру и воспользовалась предложением остановиться у подруги — Сони Сипатой, после чего эту женщину никто не видел. У женщины были деньги от продажи квартиры, поэтому мотив убийства хорошо просматривается.

Когда смотришь репортажи местных теленовостей об убийстве Шляхтича, вызывает некоторое недоумение, что соседи до сих пор боятся Софью Михайловну. И не только не удивляются её жестокому поступку, но и с ходу приписывают ей и другие кровавые преступления. Например, пропавшая Нина Бабенкова.

Пенсионерка вышла из дома погулять с собакой, и после её никто не видел. Через год в лесополосе около посёлка нашли человеческий череп, установив с помощью экспертизы, что он принадлежал Бабенковой. Давние подозрения и страхи соседей заставляют задуматься: а почему Жукову не привлекли раньше?

Сообщения об убийстве Жуковой восьмилетней девочки, продавшей квартиру женщины и Бабенковой появились в прессе сразу же после задержания — соседи подозревали Соню уже давно и наперебой судачили об этом, опасаясь, что убийца сможет избежать наказания и вернуться в посёлок. В самой Берёзовке один за одним исчезло семь человек. И никого сегодня уже не удивит, если все семеро окажутся делом рук Сипатой.

Удивительно, как пенсионерке удавалось избежать наказания, несмотря на близость к жертвам и давние подозрения жителей посёлка. Но соседи рассказывают, что у Жуковой есть два взрослых сына, один из которых — сотрудник правоохранительных органов. Жуков — довольно распространённая фамилия, поэтому трудно понять, кто именно из хабаровских полицейских может быть её сыном. Но факт родства объяснил бы удивительную скупость правоохранителей на предоставление информации.