От краха до фантастического роста: эксперты гадают на будущее биткоина

Рост курса криптовалюты стал главной темой этой недели: биткоин ещё в понедельник стоил чуть больше $11 тыс., а к пятнице уже пробил отметку $18 тыс. Столь аномальный рост спровоцировал дискуссию о том, какое будущее ждёт криптовалюту.

На американской бирже Bitfine во вторник биткоин торговался по курсу $ 11 315. А спустя всего несколько дней он пробил отметку в 18 тысяч. Если вспомнить, что в начале года он стоил всего $968,23, то рост не просто впечатляющий, а фантастический. Биткоин стал самым быстрорастущим активом. Неслучайно, что свои прогнозы относительно будущего криптовалюты дали практически все ведущие эксперты и финансовые аналитики.

Оптимисты

Биткоиновый миллиардер Кэмерон Уинклвосс, один из двух знаменитых братьев-близнецов, заявил, что цена криптовалюты ещё очень далека от своих пиковых значений и способна вырасти ещё примерно в 20 раз.

Он считает, что нынешний десятикратный рост биткоина с начала года — лишь только начало "большого пути".

"Я думаю, что биткоин заменит золото и это случится в ближайшее время" Кэмерон Уинклвосс

Прогноз Кэмерона по цене биткоина основывается на общей стоимости рынка золота. По разным оценкам, объём этого рынка составляет от шести до семи с половиной триллионов долларов. Также, по его мнению, биткоин обладает гораздо лучшими характеристиками делимости и куда более портативен, чем золото.

Создатель антивируса McAfee Security Джон Макафи так верит в биткоин, что заключил даже пари. Американский программист в своём "твиттере" пообещал, что если к концу 2020 года курс биткоина не достигнет миллиона долларов, то он съест собственный пенис.

— Когда я предрекал, что биткоин будет стоить 500 тысяч долларов к концу 2020 года, то исходил из того, что к концу 2017-го его курс достигнет пяти тысяч долларов. Между тем биткоин рос гораздо быстрее и теперь я полагаю, что биткоин будет стоить миллион долларов. И я по-прежнему готов съесть свой член, если ошибусь, — написал Макафи.

Инвестор и академик Гарварда Деннис Порту ранее спрогнозировал, что цена биткоина может увеличиться до $ 100 000 к 2021 году.

Порту заявил, что, рассматривая будущее биткоина, нужно использовать закон Мура — золотое правило для различных экспертов технического профиля. Впервые это теоретическое утверждение было сформулировано сооснователем Intel Гордоном Муром в 1965 году. Он описал явление, при котором за определённый отрезок времени происходит удвоение вычислительных мощностей.

— Закон Мура был разработан для описания роста числа транзисторов, устанавливаемых в интегральной схеме. Однако его можно применить к любой цифровой технологии, — пишет Порту. — Любая технология, растущая очень быстрыми темпами (то есть в соответствии с законом Мура), имеет момент удвоения.

По мнению ряда экспертов, запуск фьючерсов на биткоин на американских биржах позволяет прогнозировать дальнейший рост курса, так как это приведёт на рынок криптовалюты капитал от институциональных инвесторов из США, таких как инвестиционные банки и фонды, крупные трейдинговые компании.

— С большой вероятностью курс более $20 тысяч за биткоин мы увидим в первые месяцы 2018 года, ближе к весне можно ждать криптовалютный кризис, который, возможно, произойдёт из-за банкротства огромного количества ICO-проектов... Но учитывая повсеместную легализацию криптовалют, мы также с большой вероятностью можем увидеть курс в $100 тысяч уже в 2018 году, — отмечают аналитики Nakamoto Capital.

Пессимисты

Впрочем, далеко не все разделяют оптимизм инвесторов (к слову, многие так или иначе сами вложились в биткоин). Например, в годовом прогнозе аналитики Saxo Bank предрекают крах криптовалюты из-за действий России и Китая.

— На протяжении большей части 2018 года курс биткоина продолжит расти и расти стремительно, однако Россия и Китай своими действиями в конечном итоге вызовут его обвал, — считают аналитики.

Saxo Bank прогнозирует, что на определённом моменте в 2018 году цена биткоина превысит $60 000, но уже к началу 2019 года биткоин ожидает стремительное падение до $1000.

— Однако совсем скоро у феномена под названием "биткоин" выбьют почву из-под ног: Россия и Китай быстро выходят из игры и даже запрещают у себя несанкционированные криптовалюты. Россия становится официальным игроком на поле криптовалют, чтобы влиять на разработку протоколов, и смещает центр внимания с биткоина с целью удержать российский капитал в стране. Аналогично действует и Китай, — говорится в прогнозе.

"У каждого есть своё личное мнение о биткоине. Я по-прежнему крайне скептичен, но я открыт к использованию криптовалют при условии их надлежащего контроля и регулирования", — заявил глава JPMorgan Chase Джейми Даймон. Правда, при этом, в отличие от прошлых своих высказываний, он уже допускает саму возможность инвестиций в крипту. Ещё в сентябре он заявлял, что готов уволить любого своего сотрудника за торговлю биткоинами, поскольку это противоречит правилам банка. Трейдеров он при этом назвал "тупыми", а сам биткоин — "аферой хуже тюльпановых луковиц".

В числе пессимистов и другие "акулы" инвестрынка. Один из самых влиятельных инвесторов планеты Уоррен Баффет ранее заявил, что биткоин — это "настоящий пузырь".

"Невозможно оценить биткоин, потому что он не является активом, производящим ценность" Уоррен Баффет

Также он добавил, что предсказать, как высоко может подняться цена биткоина, невозможно, поскольку "это в своём роде настоящий пузырь".

Бывший глава ФРС Алан Гринспен также выразил обеспокоенность в отношении повального увлечения людей биткоином.

"Человеческая природа такова, что если вы получаете что-либо вроде биткоина, вы считаете, что в этом есть некоторая стоимость, несмотря на то что её там нет", — отметил Гринспен.

А бывший главный экономист Всемирного банка Джозеф Стиглиц пошёл ещё дальше и вовсе заявил, что биткоин "должен быть объявлен вне закона". Об этом он рассказал в интервью Bloomberg Television.

"Биткоин набрал такую популярность исключительно благодаря потенциалу для обхода закона и отсутствию надзора. Мне кажется, он должен быть объявлен вне закона. У него нет никаких социально полезных функций", — считает Стиглиц.

По его мнению, стремительный рост цены на криптовалюту — необоснованный и нестабильный.

"Это пузырь, который доставит людям очень много острых ощущений, когда будет подскакивать, а потом вновь опускаться. Сегодняшняя ценность биткоина строится на ожидании того, сколько он будет стоить завтра. Если правительство решит, что главная ценность биткоина заключается в обходе [законов], то может закрыть его в любой момент. И тогда он рухнет", — заявил экс-банкир.