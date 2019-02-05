Криптомиллионер собрал $137 млн на счету, но умер, никому не сказав пароля

Джеральд Коттен, предприниматель из Канады, неожиданно умер в возрасте 30 лет. Это, конечно же, стало серьёзным ударом для его семьи. Но ещё большим потрясением стало то, что Джеральд не успел никому сообщить пароль от своего аккаунта, пишет Mirror.

Печально, когда из жизни уходят хорошие люди, но ещё печальнее, когда уходят хорошие богатые люди. Последние месяцы жизни Джеральд провёл в Индии, куда приехал помогать в детдомах. Там у него неожиданно случилось ухудшение самочувствия из-за болезни Крона, и в декабре Джеральд умер.

Джеральд был основателем платформы Quadriga, на которой проходил обмен различной криптовалюты: биткоинами, лайткоинами и этериумом. На компьютере миллионера осталось около 105 млн фунтов, принадлежащих подписчикам и пользователям платформы.

Дженнифер Робертсон, жена покойного, сообщила, что она уже пыталась найти пароль или ключ восстановления, но всё безуспешно. При жизни мужа она не интересовалась его делами, а теперь от этого многое зависит. При помощи финансовых и технических консультантов удалось вывести небольшое количество информации и валюты, но большая часть так и остаётся нетронутой. Из-за этого Дженнифер получает много писем с угрозами, и суд недавно записал платформу Quadriga в программу защиты кредиторов.