Криптомиллионер собрал $137 млн на счету, но умер, никому не сказав пароля

Печально, когда из жизни уходят хорошие люди, но ещё печальнее, когда уходят хорошие богатые люди. Последние месяцы жизни Джеральд провёл в Индии, куда приехал помогать в детдомах. Там у него неожиданно случилось ухудшение самочувствия из-за болезни Крона, и в декабре Джеральд умер.
Джеральд был основателем платформы Quadriga, на которой проходил обмен различной криптовалюты: биткоинами, лайткоинами и этериумом. На компьютере миллионера осталось около 105 млн фунтов, принадлежащих подписчикам и пользователям платформы.
Дженнифер Робертсон, жена покойного, сообщила, что она уже пыталась найти пароль или ключ восстановления, но всё безуспешно. При жизни мужа она не интересовалась его делами, а теперь от этого многое зависит. При помощи финансовых и технических консультантов удалось вывести небольшое количество информации и валюты, но большая часть так и остаётся нетронутой. Из-за этого Дженнифер получает много писем с угрозами, и суд недавно записал платформу Quadriga в программу защиты кредиторов.
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