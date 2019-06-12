10 фото модели, которая обхитрила Рианну и забрала вместо зарплаты её бывшего

По сообщениям СМИ, певец встречается с 25-летней моделью Индиамари Джин.
На страницу красавицы в "Инстаграме" подписано 907 тысяч человек. Неудивительно, ведь она регулярно выкладывает горячие снимки в одном белье.
А недавно она выложила совместную фотографию с певцом Крисом Брауном: между ними в этот миг явно проскочила искра.
В подписи к фото модель процитировала одну из песен исполнителя, написав: "Будь осторожнее со своими желаниями — они могут исполниться".
Подписчики девушки уверены, что между звёздами завязался роман.
Хотя не так давно многие считали, что Крис Браун всё ещё влюблён в Рианну: он прокомментировал один из её снимков в нижнем белье, назвав королевой.
Пара рассталась после того, как исполнитель поднял руку на Рианну и получил за это условный срок на 5 лет.
С тех пор певец не раз пытался извиниться перед ней, признавался в любви и записывал публичные обращения. Но всё тщетно.
Проще оказалось найти новую пассию с похожим типажом. Но внешность и Крис Браун — ещё не всё, что связывает Индиамари и Рианну.
Модель снималась в рекламной кампании для косметического бренда Рианны — Fenty Beauty.
Кроме этого бренда в её послужном списке к 25 годам значатся такие гиганты фешен-индустрии, как PUMA и Adidas.
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