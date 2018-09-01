У звезды "Стражей Галактики" Криса Пратта и дочери Шварценеггера тайный роман

Американского актёра Криса Пратта вновь сняли в компании дочери его старшего коллеги Арнольда Шварценеггера, сообщает Daily Mail. 39-летний Крис и 28-летняя Кэтрин прогуливались за руку и дружелюбно улыбались снимающим их папарацци.

Напомним, что в прошлом году Крис Пратт развёлся с супругой — актрисой Анной Фэрис. Они были вместе восемь лет, и в браке у Пратта появился сын Джек.

Об отношениях актёра с дочерью Шварценеггера стало известно в июне — тогда их парочку впервые сфотографировали на свидании в парке.

На этот раз молодые люди провели вечер в ресторане, а затем направились к дому Кэтрин.

Интересно, что несколькими днями ранее Крис провёл день в компании своей бывшей жены Анны. Супруги сохранили прекрасные отношения и вместе воспитывают сына.

Отметим, что никаких официальных заявлений о романе Крис и Кэтрин так и не сделали и на вопросы журналистов о личной жизни предпочитают отмалчиваться.