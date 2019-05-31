Агилера взволновала фанатов, выложив голые фото с подписью "Мама готова играть"

38-летняя поп-звезда поделилась колоритными снимками в "Инстаграме", где у неё около шести миллионов подписчиков.

Певица ознаменовала новый жизненный этап горячей фотосессией. Агилера решила снова сконцентрироваться на своём музыкальном творчестве. После шести сезонов она покинула шоу "Голос", где принимала участие в качестве наставницы.

Артистка снялась для журнала Galore, представ в провокационных образах, напоминающих о старом Голливуде. Боа, длинные перчатки, уложенные локоны — певица была просто неотразима. Но изюминкой многих фото стала обнажённая грудь Кристины, которую она прикрывала колпачками из разных материалов. К снимках поп-дива оставила шутливую подпись.

Мама готова играть! Кристина Агилера

Такой подарок от исполнительницы фанаты не могли не оценить. Они отметили триумфальное "возвращение" своей любимицы десятками тысяч лайков и восторженных комментариев о том, что певица выглядит лучше, чем когда-либо.

Эта фотосессия просто сумасшедшая j0han_l

Та самая Кристина, которую мы любили hovinhkhoa

Также в интервью Galore Агилера рассказала о новом шоу, которым она будет заниматься в Лас-Вегасе, и о предстоящем концерном туре. Теперь у певицы появится возможность больше времени проводить со своими детьми и работать над тем, что действительно нравится.

Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца, заставив забыть, что ей 50