Агилера взволновала фанатов, выложив голые фото с подписью "Мама готова играть"

Певица ознаменовала новый жизненный этап горячей фотосессией. Агилера решила снова сконцентрироваться на своём музыкальном творчестве. После шести сезонов она покинула шоу "Голос", где принимала участие в качестве наставницы.
Артистка снялась для журнала Galore, представ в провокационных образах, напоминающих о старом Голливуде. Боа, длинные перчатки, уложенные локоны — певица была просто неотразима. Но изюминкой многих фото стала обнажённая грудь Кристины, которую она прикрывала колпачками из разных материалов. К снимках поп-дива оставила шутливую подпись.
Мама готова играть!
Кристина Агилера
Такой подарок от исполнительницы фанаты не могли не оценить. Они отметили триумфальное "возвращение" своей любимицы десятками тысяч лайков и восторженных комментариев о том, что певица выглядит лучше, чем когда-либо.
Эта фотосессия просто сумасшедшая
j0han_l
Та самая Кристина, которую мы любили
hovinhkhoa
Также в интервью Galore Агилера рассказала о новом шоу, которым она будет заниматься в Лас-Вегасе, и о предстоящем концерном туре. Теперь у певицы появится возможность больше времени проводить со своими детьми и работать над тем, что действительно нравится.
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