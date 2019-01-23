"Куда смотрит Гарик?" Асмус выложила фото из постели и получила за это по полной

Актриса попыталась перенаправить внимание подписчиков невинным описанием фото, но это ей не удалось.
После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду
Кристина Асмус
Комментаторы разделились на два лагеря: одни обвинили Кристину в неподобающем поведении и призвали удалить снимок, другие заподозрили, что критиками движет зависть к формам актрисы.
Гарик куда смотрит?
aleksandrlyka345
И эта туда же! Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша!
sv_etlana9289
А если потом подрастёт дочка и увидит такие мамины фотографии?
jelenavershinina
Господи, что все к этому фото-то пристали? Как будто она прям крупным планом сняла попу напоказ. Кто испорчен, тот и видит на этом фото вульгарщину и пошлость. Я лишь заметила красивую девушку с хорошей фигурой. Ни капли намёка на пошлость
crazy__fox_1994
Отметим, что Кристина и правда редко выкладывает в Сеть сексуальные фотографии. Быть может, именно по этой причине фото в купальнике показалось некоторым подписчикам верхом неприличия.
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