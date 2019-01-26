А ей всё мало! Кристина Асмус поиздевалась над хейтерами, показав им пятую точку

Предыдущее откровенное фото супруги Гарика Харламова вызвало бурную реакцию комментаторов. Девушку осудили за неприкрытые ягодицы и призвали не публиковать такие снимки. Но Кристину такая реакция только раззадорила.
Смелую фотографию актриса сопроводила множеством издевательских хештегов. Вот только некоторые из них:
#думалавыумнее #итытудаже #тыжматьтвоюмать #дешёвыйпиар #айяйяйкакнестыдно #развратпозорвульгарщина #чтодумаетбульдог #чтоскажетдочь #варяуженета #овременаонравы #отписка #подписка #большенечемудивить #кристинавернись #теперьвваснетизюминки
Кристина Асмус
Судя по всему, упреждающий удар Асмус попал в цель: недоброжелательные подписчики так и не смогли придумать ничего нового, поэтому в комментариях высказались лишь поклонники актрисы.
Молоденькая девушка, красота неземная, прекрасная мамочка, обалденная жена
olesia_licichka
Все прекрасно в этом фото! Оператор, не сдерживай себя...
motsniy_igor11
"Куда смотрит Гарик?" Асмус выложила фото из постели и получила за это по полной
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