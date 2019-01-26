А ей всё мало! Кристина Асмус поиздевалась над хейтерами, показав им пятую точку

30-летняя Кристина Асмус отреагировала на критику подписчиков, которых возмутило её фото в купальнике. Актриса выложила в Instagram снимок топлес и сопроводила его издевательскими хештегами.

Предыдущее откровенное фото супруги Гарика Харламова вызвало бурную реакцию комментаторов. Девушку осудили за неприкрытые ягодицы и призвали не публиковать такие снимки. Но Кристину такая реакция только раззадорила.

Смелую фотографию актриса сопроводила множеством издевательских хештегов. Вот только некоторые из них:

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Судя по всему, упреждающий удар Асмус попал в цель: недоброжелательные подписчики так и не смогли придумать ничего нового, поэтому в комментариях высказались лишь поклонники актрисы.

Молоденькая девушка, красота неземная, прекрасная мамочка, обалденная жена olesia_licichka

Все прекрасно в этом фото! Оператор, не сдерживай себя... motsniy_igor11

"Куда смотрит Гарик?" Асмус выложила фото из постели и получила за это по полной