Асмус спустила 3,5 млн за две недели отдыха, на который не смог поехать её муж

31-летняя супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова наслаждалась отпуском, несмотря на отсутствие рядом второй половинки.

Звезда "Интернов" отправилась на Мальдивы вместе с дочкой и, похоже, решила ни в чём себе не отказывать. Девушка остановилась в роскошном отеле на острове Муравандху, за который заплатила 3,5 млн руб., пишет Starhit.

В эту сумму ей обошлись шикарный вид из окна, кухня с большим выбором разных блюд, услуги няни и развлечения. Однако в "Инстаграм" артистка выложила всего несколько снимков, на одном из которых принимает ванну с лепестками цветов.

Асмус поделилась в соцсетях, что в этот раз отдых ей пришёлся по вкусу, несмотря на то что с ней не смог поехать супруг, оставшийся работать. Не расстроили девушку и другие неприятности. "Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл, заболела, поправилась на 5 кг. Короче, отпуск удался!" — отмечала она.

Как же в этот раз летит время! Я, правда, обычно прилетаю в отпуск... и на следующий же день мне кажется, что я здесь уже неделю. А сейчас 3 дня у меня ощущение, что мы только-только сошли с самолёта Кристина Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, пишет "24СМИ". При этом для Гарика этот брак оказался не первым. В 2014 году у пары родилась дочка.

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