Крис Хемсворт объявил о перерыве в карьере, решив посвятить время семье

Последний год 35-летняя звезда "Марвел" провела в разъездах из-за съёмок сперва "Мстителей: Финал", а затем и "Людей в чёрном – 3", и времени на жену и детей совсем не оставалось.

Крис Хемсворт признался, что оставлять семью, уезжая на долгие съёмки, всегда было нелегко, но теперь, когда дети подросли, это стало невыносимо. Раньше старшая дочь актёра — 7-летняя Индия Роуз — провожала его со словами "Ага, хорошо, пока, пап, увидимся", но сейчас она каждый раз цепляется за него и не отпускает, пишет Daily Mail.

Поэтому актёр принял волевое решение отложить работу и взять перерыв в карьере. До конца этого года Крис не планирует подписывать контракты и участвовать в съёмках, а также продвижении уже существующих картин. Чтобы семья была счастлива, актёр перевёз её из Лос-Анджелеса в Новый Южный Уэльс, Австралия, а теперь планирует наконец-то посвятить ей своё время.

Я просто хочу посидеть дома вместе с детьми. У них сейчас такой возраст, когда они понимают, что я покидаю их надолго. Это на них сильно сказывается Крис Хемсворт

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