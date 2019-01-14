Крокодил заживо съел женщину-биолога, когда та пыталась его покормить в вольере

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Крокодил заживо съел женщину-биолога, когда та пыталась его покормить в вольере

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Фото: ViralPress

Предположительно, пресмыкающееся подпрыгнуло и утащило учёного с собой через стену.

Инцидент произошёл в провинции Северный Сулавеси, Индонезия, пишет Mirror. 44-летняя глава лаборатории Дизи Туво утром пришла покормить крокодила по кличке Мерри. Каждый день хищнику давали свежее мясо, но в этот раз что-то пошло не так.

<p>Фото: ViralPress</p>

Спустя несколько часов коллеги Дизи сделали страшное открытие. Они увидели крокодила, лежащего с изуродованным телом женщины в челюстях, её левая рука была оторвана. Судя по всему, хищник встал на задние лапы и вскочил на стену вольера, утащив с собой биолога и растерзав.

<p>Фото: ViralPress</p>

Когда спасатели попытались вытащить труп, хищник яростно сопротивлялся. По словам других учёных из лаборатории, раньше пресмыкающееся уже проявляло агрессию, но только по отношению к другим крокодилам, на людей оно не нападало. А Дизи они описали как спокойного, любящего животных человека.

<p>Фото: ViralPress</p>

Теперь крокодила отправят на экспертизу, чтобы проверить содержимое его желудка. А полиции предстоит разыскать владельца хищника, чтобы выяснить, имел ли он разрешение содержать соответствующих животных.

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