Без борща не пройдешь! Как крымчане "вежливых людей" встречали

О блокировании частей ВСУ в Крыму сказано немало. Здесь и операции спецназа ГРУ, о действиях которого неоднократно говорил Владимир Путин, и первое в истории задействование спецов из ССО Минобороны. Однако всё это - лишь технические подробности. О том, как местные жители встречали "зелёных человечков", Лайф попросил рассказать одного из них.

— Ценную информацию относительно сил ВСУ выдали не только разведчики, но и местные жители. Несмотря на то, что подходы к воинской части контролировались "от и до", местные, как хрупкие женщины, так и здоровенные мужики, не один раз подходили к старшим группы и говорили, сколько украинских военных может быть на территории, чего от них можно ждать. Словом, сообщали всё, что знали. Вплоть до того, из каких регионов Украины в часть призывались люди.

Мы много поняли из рассказов местных. В первую очередь — по отношению к ВСУ. Для них это были люди из ниоткуда. Местные открыто говорили, что от Киева "можно всего ожидать". И что их могли перестрелять после того, как власть в столице сменилась "вежливый человек"

Жители Севастополя с самого начала хорошо понимали, почему украинские военные боятся выходить с территории частей и почему не хватаются за оружие, хотя получили приказ стрелять на поражение.

Фразу "если бы не вы, то нас бы тут убили" я за время пребывания слышал с десяток раз. Лишних вопросов нам не задавали. Подходили фотографироваться, на чай звали, несли всякие сладости "вежливый человек"

Встречали российских военных не как солдат, а как близких родственников, приехавших впервые за несколько лет. Это сложно передать словами. Ситуация была похожа на передачу "Жди меня" — местные стояли с цветами и нервно топтались, явно стараясь не отвлекать тех, кто хоть и стоял к ним лицом, но был закован в бронежилет, рацию, подсумки и другое войсоковое снаряжение. Наиболее показательным в этом отношении стал эпизод с участием местных жителей, о которым мои сослуживцы вспоминали очень долго.

Мы уже почти сменились, после чего по рации "полетели" сообщения о приближении большой группы местных жителей. "вежливый человек"

Настроение местных было слышно издалека. Пели "Катюшу" и несли флаги с российским триколором. После того, как толпа подошла поближе к воротам, украинские военные занервничали — было очевидно, что даже крупицы народной поддержки на полуострове для них не осталось. После стихийного митинга напротив воинской части и разговоров с украинцами в стиле "Хватит ерундой заниматься, идите домой!", местные ушли туда, откуда появились. Однако их отсутствие было недолгим — через час около дюжины человек вернулись. В их руках отчетливо просматривались несколько тяжелых предметов, несли которые несколько здоровых мужиков.

Первая мысль была — оружие принесли. Но потом присмотрелись — на ящик с оружием это похоже не было "вежливый человек"

Всё встало на свои места, когда вместо оружия одна из женщин извлекла огроменный половник, а на площади в несколько квадратных метров не растёкся запах горячего, свежесваренного борща. При этом "полевая кухня" была организована прямо по направлении движения, что практически исключало свободный проезд по "пятачку" не только для бронированного автомобиля, но и для любой легковушки. Лидером "борщевого движения" была Нина Павловна — женщина лет 50 с небольшим. Именно она, в буквальном смысле слова, заставила командира группы подойти и взять тарелку с первым, будто перед ней не офицер, а школьник в столовой.

На наши возражения, что небольшой участок дороги надо бы освободить, Нина Павловна не реагировала. Она была занята своим делом, которое, судя по всему, было существенно важнее, чем всё, что происходило вокруг.

По очереди поедите — ничего страшного с вами не случится. Вы тут весь день стоите! "вежливый человек"

Нина Павловна командовала так, как будто половину жизни прослужила в рядах Вооруженных сил. Лишь после того, как пять человек до сыта наелись свежим борщом, толпа расступилась и к нам проехала другая машина с пулемётчиком на крыше. Фактически, это был первый в истории прорыв подготовленных к бою людей через толпу, на вооружении которой был лишь борщ, мясо и горячий чай.