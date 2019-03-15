Немцы в Крыму. Почему европейцы потянулись жить в Россию

Сотни семей русских немцев из ФРГ готовы покинуть Западную Европу, чтобы поселиться на черноморском побережье России. Лайф узнал, почему немцам так нравится Крым.

Выходцы из бывшего Советского Союза готовы переехать и вложить свои средства в обустройство Крымского полуострова. Переезжают фермеры, строители, частные предприниматели, рабочие и пожилые люди, мечтающие провести золотую пору жизни у моря. Их могло бы быть ещё больше, но, чтобы стимулировать поток переселенцев из ЕС, России нужно внести изменения в своё законодательство.

Эпоха возрождения

Согласно официальным данным Министерства внутренних дел ФРГ, между Россией и Германией сохраняется миграционный баланс. Из одной страны в другую и обратно ежегодно переезжают около четырёх тысяч человек. После 2014 года немцы всё чаще останавливают свой выбор на Крыме.

Председатель Республиканского общества немцев Крыма "Видергебурт" Юрий Гемпель рассказал Лайфу, что число обращений на адрес его организации от граждан ФРГ достигло 500. Многие из этих людей ведут подготовительную работу к переезду: присматривают участки земли, объезжают прибрежную полосу, выбирая место, где могли бы обосноваться.

В популярном мессенджере WhatsApp зарегистрированы три группы, участники которых — русские немцы — обсуждают переселение в Россию. Те, кто уже перебрался, делятся впечатлениями с сомневающимися.

— В основном это люди от 40 лет и старше, нередко с маленькими детьми, состоявшиеся профессионалы, не просящие денег, а сами приезжающие с деньгами. Иногда они привозят с собой технику из Германии — тракторы и экскаваторы — и готовы зарабатывать на ней деньги. Последнее, в чём можно упрекнуть немцев, — это в том, что они собираются сидеть на чужой шее, — рассказал Лайфу Гемпель.

По его словам, ежегодно на переезд решаются 10–15 семей. Чаще всего они выбирают Сакский район близ Евпатории, где в селе Ромашкино, например, обосновались четыре семьи. Остальные селятся по всему полуострову, включая Симферополь, где имеется даже немецкая спецшкола. Учебное заведение очень помогает маленьким детям из-за границы, многие из которых плохо говорят по-русски.

В планах у немцев — возрождение их прежней колонии Кроненталь в Симферопольском районе, переименованной сначала в Булганак, а затем в Кольчугино.

Европейцы устали от мигрантов, сексуального просвещения в школах и ювенильной юстиции

По словам Юрия Гемпеля, среди немцев, переехавших на берега Черного моря, преобладают семейные пары 40–50 лет. У многих из них дети, из-за которых возвращенцы и решили покинуть ФРГ. Одних родителей шокировали уроки сексуального просвещения в школах. Других — бдительная система опеки, готовая отнимать малышей по доносу соседей, заподозривших неладное в чужой квартире. Третьих всё больше раздражала терпимость к сексуальным меньшинствам, которую в Европе прививают с детства. Как причину упоминают и наплыв мигрантов, заметный именно в коллективах подростков.

В числе тех, кто предпочёл воспитывать своего ребёнка в России, а не в Евросоюзе — русский немец Сергей Рукабер. 18 лет он провёл в ФРГ, так и не почувствовав себя в Германии своим. Когда у Сергея подрос ребёнок, начались трудности с администрацией школы, для которой уроки сексуального просвещения оказались одним из педагогических приоритетов. Отказаться от неприятного для родителя предмета было невозможно. По словам Рукабера, такая попытка обернулась бы обращением школы в полицию. После уроков, посвящённых сексуальных меньшинствам, мужчина убеждал свою дочь не принимать то, что она услышала в школе, на веру.

Пара новых крымчан — Ирина и Андреас Вайсбеккеры — также вспоминают про детей, когда речь заходит о причинах переезда. Семейную пару испугали проверки, которые затеяла служба опеки, поверившая не родителям, а соседям. Пугала и школа, где, по словам Вайсбеккеров, учительницы позволяли себе целоваться при детях. Как и в семье Рукаберов, взгляды родителей и учителей на воспитание детей примирить не получалось. Сегодня ребёнок переселенцев учится в немецкой спецшколе в Симферополе, а родители обустраивают свою новую жизнь в Крыму.

"Крым лучше Испании, Италии или Португалии"

— Многие немцы покупают дома в Испании, Италии или Португалии, но мы с мужем не хотели в эти страны. Россия нам ближе: знание языка, менталитет, культура, — рассказала в интервью Лайфу Эльвира Кельм, жительница Ромашкина. Она переехала в Крым несколько лет назад из Германии вместе со своим супругом.

В течение трёх лет супруги Кельм приезжали в Крым по 90-дневной иностранной визе и выбирали место, чтобы построить дом. После чего продали свой бизнес в Германии и отправились в Россию насовсем.

— Сейчас в Крыму кипит строительство, а мы в ФРГ как раз и занимались этим бизнесом, — говорит Эльвира Кельм. — На новом месте мы зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, приобрели технику, платим налоги. Теперь в Сакском районе у нас свой дом, мы раздумываем над получением гражданства. Время от времени к нам приезжают дети, которые учатся в ЕС, специализируются по России.

По словам Эльвиры Кельм, многие из её знакомых готовы переехать в Крым, но сталкиваются с бюрократическими преградами. Значительная часть русских немцев — уроженцы Средней Азии, куда их предков депортировали с территории европейской России. По действующим законам людям, родившимся за пределами РСФСР, нужно отдельно доказывать свое право на проживание.

Решено — без возврата

Главная проблема — попасть в список тех, кто имеет право легально находиться на полуострове. Некоторые идут на хитрость: получают разрешение на временное проживание в других регионах России, чтобы оттуда переехать на черноморское побережье.

Несмотря на ряд трудностей, случаев отъезда из Крыма обратно в ФРГ не было.